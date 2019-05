Familie Gulliksen aan kop in 1,50m Derby Drammen, Vrieling in top vijf

In de 1,50m Derby van Drammen maakte de familie Gulliksen de dienst uit. De winst ging naar de jongste telg Johan-Sebastian Gulliksen en zijn zus Victoria moest achter hem aansluiten op de tweede plaats. Jur Vrieling pakte een mooie top vijf klassering in de proef.

In het Derby parcours waar strafpunten omgezet werden naar tijd hield Johan-Sebastian met Via vd Karmenhoek Z (v.Via Veneto) de nul niet op het scorebord. De Noor gooide één balk in het zand en daardoor kwam Gulliksen uit op een tijd van 112,17. Dit was toch snel genoeg voor de overwinning en daarmee mocht de 23-jarige ruiter ruim 53.000 euro in ontvangst nemen. Victoria moest met Ballenteskin Watch This (v.Iroko) haar meerdere erkennen in haar broer en pakte 43.000 euro.

Top vijf

Harm Lahde en de KWPN’er Oak Grove’s Flickering Star (v.Flipper d’Elle) werden derde voor Magnus Jacobson en Meluha S (v.Jaguar Mail). Waar onze landgenoot Jur Vrieling gisteren nog zevende werd in de 1,45m rubriek, schoof de ruiter vandaag twee plekken op. Vrieling werd met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) vijfde in de Derby.

