Familie Gulliksen wint Nations Cup in Griekenland

In het Griekse Athene werd afgelopen weekend een Nations Cup-wedstrijd verreden in de tweede divisie. De winst was voor het Noorse team, dat vrijwel geheel uit de familie Gulliksen bestond. Vader Geir met Gin Chin van het Lindenhof (v. Chin Chin), dochter Victoria met Papa Roach (v. Perigueux) en zoon Johan-Sebastian met Exit of Ice Z (v. Emilion).

Daarbij was aangeschoven Hege Tidemandsen, die Carvis (v. Cantanis) meegenomen had. De Noren bleven allevier dubbel foutloos, waarmee de zege zeker werd gesteld. Ook promoveert Noorwegen volgend jaar naar de eerste divisie.

Portugal en Noorwegen naar finale

Het was de finale van de Europese tweede divisie. Noorwegen verdiende samen met Portugal, het tweede team van de wedstrijd in Griekenland, een ticket voor de FEI Nations Cup Finale in Barcelona in oktober.

Uitslag

