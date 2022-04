Familie Houtzager op het podium in Kronenberg

In Kronenberg liep de 2* Grote Prijs over 1,45 m uit op een negenkoppige barrage. Daarin snoepte de Fransman Alexis Borrin met de negenjarige Doligo de St Leger (v. Hooligan de Rosyl) de overwinning af van het echtpaar Houtzager-Kayser. Het is de eerste internationale GP die de twee op naam schrijven. Marc Houtzager werd tweede met Holy Moley (v. Verdi TN), Julia Houtzager-Kayser reed naar de derde plaats met High Five (v. Toulon).

Eerste starter in de barrage was Julia Houtzager-Kayser met High Five. Zij zette de uitdaging voor degenen na haar op een foutloos rondje in 39,41 seconden. De bruine kwam goed door de gevraagde wendingen maar het leek een tijd die te verbeteren moest zijn. Dat bleek toch lastiger dan gedacht. Vierde starter was Sanne Thijssen met de grootramige schimmel Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue) die een fijne ronde lieten zien in 42,93, maar wel een vroege balk hadden. Thijssen werd uiteindelijk zesde, als snelste vierfouter.

Kersten vierde

Even later scoorden Niels Kersten en Tippy Z (v. Tyson) wel een foutloze ronde, maar deze gretige merrie was nét niet sneller dan Houtzager-Kayser. Het scheelde maar 5/100 seconden. Kersten werd uiteindelijk vierde.

Borrin gaat snel

Zevende starter Alexis Borrin moest even wachten tot de door Denis Lynch aan flarden gereden steilsprong was hersteld, maar kwam toen toch met veel vaart uit de startblokken. Zijn Frans gefokte ruin Doligo de St Leger verloor weinig tijd boven de sprong en finishte in een loeisnelle 37,17 seconden. Laatste starter Marc Houtzager deed nog een dappere poging om de Fransman in te halen. Met Holy Moley (v. Verdi TN) kwam Houtzager een seconde langzamer dan Borrin aan de eindstreep. De Nederlander reed een prachtige ronde met de merrie die met veel vermogen springt.

