Familie Morsinks fokproduct Chaqui Z met pensioen

Twee weken geleden nam de bekende hengst Chaqui Z (v. Chacco-Blue) afscheid van de springsport. Het fokproduct van de familie Morsink uit De Lutte vierde veel successen met de Ierse springruiter Shane Sweetnam. Voordat de Zangersheide hengst naar Amerika vertrok was hij drie keer op rij finalist op het WK voor jonge springpaarden onder Gerben Morsink. De hengst gaat volledig de fokkerij in.

De Amerikaanse eigenaar Spy Coast Farm schrijft op Facebook over het afscheid van Chaqui Z tijdens de National Horse Show in Lexington: “Gisteravond eerden we onze bijzondere Chaqui Z met een pensioen ceremonie op de National Horse Show voor de Longines World Cup. Het was een perfecte bekroning van zijn wedstrijdcarrière en een mooie aftrap voor zijn tweede carrière als dekhengst!”

Drie keer finalist op WK jonge paarden

De familie Morsink uit De Lutte fokte Chaqui Z uit de merrie Quilina Z (v. Quinar). Zij is een halfzus van onder andere het 1,60m-paard Zekina Z (v. Zandor Z) die onder Jane Richard Philips actief was het 1,50m-paard Galina (v. Andiamo) van Gerben Morsink. Chaqui Z werd in de sport gebracht door Gerben. Als vijf-, zes- en zevenjarige liep de Chacco-Blue-zoon onder Morsink de finale op de wereldkampioenschappen in Lanaken.

Naar Shane Sweetnam

Eind 2013 kocht de Amerikaanse Spy Coast Farm de hengst op aanraden van hub stalruiter Shane Sweetnam. De Ier heeft Chaqui Z ook tot zijn pensionering gereden. Het meest in het oog springende succes van dit duo is het teamgoud tijdens het EK in Gotenburg. In Amerika was Chaqui Z vaak vooraan te vinden in dikke proeven. 2020 was zijn laatste jaar in de internationale sport. Hij werd onder meer tweede in de 4* Grand Prix in Wellington en vierde in de 3* Grand Prix in Tryon.

Dekdienst

Door de populariteit als fokhengst, besloten Sweetnam en Spy Coast Farm om Chaqui Z op vijftienjarige leeftijd ter dekking te stellen. Sinds zijn aankomst in de VS heeft Chaqui Z meer dan 200 merries gedekt via vers en diepvriessperma. Zijn nakomelingen laten van zich horen door hun springstijl, vriendelijke karakter en atletisch houding. Momenteel is Chaqui de enige zoon van de invloedrijke Chacco-Blue die met vers sperma beschikbaar is in de VS.

Rapidash

Rapidash, ook gefokt door de familie Morsink, is op dit moment de bekendste nakomeling van Chaqui Z. Het paard vertrok in 2019 naar de stallen van McLain Ward en heeft al wat 1,60m-parcoursen met succes gesprongen. Dit jaar was Rapidash actief onder de Amerikaanse Serena Marron.

Bron Facebook/World of Showjumping