Familie Morssinkhof doet goede zaken in Salzburg

De familie Morssinkhof, Milan en Skye, is naar Salzburg afgereisd om bij de Children en Junioren mee te strijden om de prijzen. In de Children Tour pakte Milan Morssinkhof een mooie podiumplaats gisteren en Skye Morssinkhof reed in alle drie de rubrieken van de Junior Big Tour de top vijf binnen.

In de Children Tour-rubriek op zaterdag eindigde Milan Morssinkhof mooi op het podium. De 13-jarige ruiter stuurde zijn Dartbreaker (v.Heartbreaker) foutloos rond en zijn tijd van 69.57 was goed voor de derde prijs. Laura Najmanova (La Frei) en Antonia Weixelbraun (Cashmere) gingen Morssinkhof voor in de prijsuitreiking.

Skye Morssinkhof

Bij de Junioren deed Skye Morssinkhof zeer verdienstelijk mee. De 17-jarige Morssinkhof-telg stond in Lichtenvoorde al een paar keer vooraan erbij en zet deze vorm ook door in Salzburg. In de openingsrubriek op donderdag werd de amazone vijfde met Checkpoint Chacco (v.Chacco-Blue). Op vrijdag viel de Nederlandse net naast het podium van de Big Tour op de vierde plaats en in de 1.40m Junioren Grand Prix van gisteravond eindigde Morssinkhof na een barrage op de vierde plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl