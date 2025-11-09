Familie Vos beleeft succesvolle laatste dag op CSI Kronenberg

Op de laatste dag van het CSI Kronenberg, waar veel jeugdrubrieken op het programma stonden, was er succes voor (onder meer) de familie Vos. Bij de rubrieken voor de Children eindigden broer en zus Wim en Mienie Vos aan kop met hun paarden. Ook bij de pony's waren er een paar mooie podiumplaatsen voor Nederlandse combinaties.

Mirjam Hommes Door

De Grote Prijs voor de ponycombinaties (1,25 m met barrage) leverde een Belgische overwinning op, met Robin Vermeir en de 19-jarige Kristal Sparkle van Begeveld (v. Ponyhoeve Bright Sparkle 912). De Nederlandse Soleil Bravenboer reed in deze rubriek met Orchid’s Auriske naar een mooie derde plaats.

De Kleine Tour voor de pony’s leverde een tweede plaats op voor Lynn van den Brink met Small-Brook’s Unknown Legend (v. Brummershoeve’s Levi H). In deze rubriek werd Sophia de Voogt derde met Thistje Junior (v. Kantje’s Amethist).

Mienie en Wim Vos succesvol bij Children

De afsluitende Grote Prijs bij de Children (1,25 m met barrage) werd gewonnen door Mienie Vos met Hastkullens Fantazie (v. Falaise de Muze). De Nederlandse was 1/100 sneller in de barrage dan haar landgenote Imke Boden, die met de door P. van den Eijnden gefokte Cominka Z (v. Comme Il Faut) tweede werd. Voor Joep Schaap en Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) was er een mooie vierde plaats, op 3/10 seconde van het podium. De 16-jarige KWPN-ruin van Schaap werd gefokt door eigenaar Robert Verburgt en eerder onder meer door Bart Lips uitgebracht.

Bij de Children werd er bovendien ’s ochtends een tweefasenrubriek over 1,15 gesprongen, waarin Wim Vos met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) de winst veroverde. De ruin van Vos is een 17-jarige Rheinlander waar de familie Morssinkhof ook al veel plezier van gehad heeft. In dezelfde rubriek werd Lisa van Westenbrugge met de zevenjarige Lois Lane Dh Z (v. Lector vd Bisschop) tweede.

Kooremans scoort in CSI 1*

Naast de jeugdrubrieken was er ook een éénsterren (senioren) toernooi in Kronenberg dit weekend. Dat leverde voor jeugdamazone Lieselot Kooremans ook succes op zondag. Zij werd in de 1* GP over 1,35 tweede met Lola-Jay ES (v. Golden Dream). De negenjarige merrie werd gefokt door Egbert Schep en eerder uitgebracht door Lieselots vader Raf Kooremans.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl