Familie Wiefferink en Schaper vieren feestje op CSI Zwolle

Gisteren was er al een mooi succes voor de familie Schaper. Danny Schaper won de rubriek over 1,25 meter en zijn twaalfjarige dochter Britt werd vierde. Vandaag was er in deze rubriek naast opnieuw successen voor de familie Schaper ook een eerste en tweede plaats voor de zusjes Wiefferink.

De zusjes Britt en Jessie Wiefferink stonden in de CSI1* rubriek op 1.25m niveau op de eerste en tweede plaats met hun paarden Apourti (v. Quinar) en My Lady (v. Mylord Carthago). Danny Schaper in het zadel van Cillow (v. Canabis z) werd derde en zijn dochter Britt Schaper werd opnieuw vierde met Heerdestar (v. Zilverstar T).

Tweevoudig winnares Micky Morssinkhof: “Aanvallend rijden vindt ze leuk”

Eén keer winnen op een internationaal concours is al een prestatie waar elke ruiter voor tekent, twee keer winnen is nog specialer. Micky Morssinkhof slaagde daar vandaag in. Nadat ze gisteren met Elianca (v. Carthino Z) de 1.35m rubriek voor CSI1* ruiters won, stuurde de Achterhoekse amazone haar merrie opnieuw het snelste rond.

De goede prestaties komen niet uit een hoge hoed getoverd. De ritten van Morssinkhof en Elianca waren de laatste tijd al heel constant. “Vorige week waren we ook al drie keer in de prijzen in Opglabbeek. In het 1.40m waren we derde. Ze voelde weer super aan. Dit vindt ze ook leuk. Aanvallend rijden”, vertelt ze.

De resultaten waren eerder wat wisselender zegt de amazone. “Heel vaak wel de snelste tijd, maar steeds net een balk eraf. Misschien zat ik met haar ook wel een beetje in een sleur. Afgelopen tijd ben ik haar dressuurmatig veel meer aan het werken en dat heeft denk ik het verschil gemaakt. Waar ze eerder wat recht in het lichaam bleef, blijft ze nu losser op de sprong. En ze bokt minder. Gisteren helemaal niet, vandaag wel een paar keer toen ik been gaf. Dan raakt ze geïrriteerd. Echt een merrie”, lacht Micky Morssinkhof. “Maar verder vindt ze dit niveau leuk. Wel mooi ook om hier in Zwolle te winnen. Dat geeft weer wat zelfvertrouwen. Er deden best veel snelle ruiters mee.”

Elisah Aarts, die 1,5 seconde later finishte, werd tweede met Gouvernante VDL (v. Bacardi VDL). Jan Schuttert, vader van de Grand Prix-ruiters Hendrik-Jan en Frank, werd derde op Good Farming HS (v. Carrera VDL).

Nederlandse top drie

In de rubriek voor zes- en zevenjarige springpaarden was het een Nederlandse top drie: Daan van Geel op Hulde (v. Vigo d’Arsouilles), Ties Rothstegge op Ivar (v. Montender) en Willem Greve met Hyperbolics (v. Berlin).

Bron: Horses.nl/Persbericht