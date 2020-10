Farrington en Creedance aan kop in Welcome Stake Lexington

Op het CSI4* in Lexington stuurde Kent Farrington gisteren zijn Lord Z-nakomeling Creedance naar de zege in de Welcome Stake. Farrington moest er voor rijden want Alex Granato met Carlchen W eindigde op vier tiende achterstand op de tweede plaats. Lilly Keenan werd derde op de KWPN'er Fasther.

Negen combinaties drongen door tot de barrage. Kent Farrington moest hierin al vroeg van start en zette met de KWPN’er Creedance een snelle tijd neer van 33,25 seconden. Met nog een aantal sterke ruiters na hem, werd het spannend of die tijd genoeg was.

Degene die het dichts in de buurt kwam, was Alex Granato. De Amerikaan stuurde Carlchen W (v. Chacco-Blue) naar een tijd van 33,61 seconden en werd tweede. De derde plaats ging naar Lillie Keenen die met Moerings fokproduct Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) 34,75 seconden nodig had.

Farrington was blij met de zege: “Hij was vandaag echt in vorm. Ik denk dat Creedance in deze barrage op zijn best was. Hij is heel voorzichtig en snel en dat bracht me de overwinning.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht.