Farrington en Greya boeken derde GP overwinning in zes weken

Kent Farrington en zijn topmerrie Greya (v. Colestus) hebben de met 340.000 dollar gedoteerde Grote Prijs van Traverse City gewonnen zondag. De Amerikaan bleef in de barrage ruim een seconde voor op de Ierse ruiter Shane Sweetnam met James Kann Cruz (v. Kannan). Daniel Coyle werd derde met de door VDL stud gefokte Farrel (v. Cardento).

Er streden zes combinaties in de barrage van deze GP. Onder de deelnemers waren geen Nederlanders.

Opmerkelijk detail: vorige week wonnen Farrington en Greya ook al een 1,60 m GP in Traverse City en op 9 augustus óók. In totaal heeft de merrie bijna 3 ton bij elkaar gesprongen in de afgelopen zes weken.

Uitslag

Bron: Horses.nl