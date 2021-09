Farrington en Vanderveen succesvol op Amerikaanse concoursen

Terwijl een Amerikaans topteam de landenwedstrijd in Aken won, waren er in Noord Amerika ook successen op internationale concoursen. Kent Farrington won met Austria 2 (v. Casall) het 1m50 in Spruce Meadows, Kirsten Vanderveen was met de Nederlands gefokte Bull Run's Risen (v. Utopie) de beste in het 1m50 in Traverse City.

Farrington versloeg als laatste starter in de barrage van de Atco cup de voor Israël uitkomende Ashlee Bond met een klein verschil. De amazone nam in de volgende rubriek wraak door deze te winnen met Donatello 141 (v. Diarado), het paard waarmee ze niet zo heel succesvol deelnam aan de Olympische Spelen. In de 1m55 rubriek op Spruce Meadows verliepen de zaken een stuk beter. Bond bleef Zoe Conter dik drie seconden voor in de barrage.

Vanderveen

Kirsten Vanderveen en haar KWPN’er zijn in Traverse City waar een etappe van de nieuwe Major League wordt verreden. Bull Run’s Risen was de beste in de met bijna 73.000 dollar gedoteerde 5* rubriek van donderdag. Shane Sweetnam werd tweede.

Bron: Persberichten / Horses.nl