Farrington en Ward openen CSI5*-W Toronto met overwinningen

Kent Farrington opende gisteren het internationale springconcours op de Royal Horse Show, onderdeel van de 100e Royal Agricultural Winter Fair in Toronto, met een overwinning. Op Austria (v. Casall) was hij de snelste in de 1,45m Twee Fasen-rubriek. Zijn landgenoot McLain Ward boekte een overtuigende zege in de tweede 1,45m-proef direct op tijd met Catoki (v. Catoki).

Parcoursbouwer Michel Vaillancourt had voor de internationale openingsrubriek een Twee Fasen gebouwd. Twaalf ruiters mochten door naar de tweede fase en daarvan klokte Kent Farrington met Austia de snelste tijd van 30,08 seconden. De Ier Conor Swail kwam nog het dichtst in de buurt van Farringtons tijd. Swail en zijn Theo 160 (v. Christian) stopten de klok fracties van een seconde van het winnende tijd in 30,41 seconden. De Colombiaanse Olympiër Roberto Teran werd derde met BP Wakita (v. Pacino) in een tijd van 30,60 seconden.

Ward snel met Catoki

Halverwege de 1,45m-rubriek direct op tijd racete McLain Ward met de altijd vlugge Catoki naar de winnende tijd van 46,21 seconden. Ruim sneller dan Conor Swail die aan het begin van de proef een tijd van 49,35 seconden had gereden met Count Me In (v. Count Grannus) en aan de leiding ging. Swail behield zijn tweede plaats. Nayel Nassar werd derde op El Conde (v. Filou de Muze) in 50,63 seconden, een fractie sneller dan Daniel Coyle en de KWPN’er Quintin (v. Quaprice Bois Margot) die 50,89 seconden klokten.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl