Farrington pakt GP Ontario: ‘Toulayna is superscherp’

In het Canadese Ontario heeft de Amerikaan Kent Farrington zaterdagavond de met 250.000 US$ gedoteerde 5* GP gewonnen. Farrington deed dat met zijn negenjarige troef Toulayna (v. Toulon). Ze kwamen in de achtkoppige barrage bijna twee seconden sneller binnen dan Santiago Lambre met Chacco Blue II (v. Chacco-Blue).