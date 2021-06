Farrington stuurt KWPN’er Orafina naar winst op Tryon

In de nationale Classic Sunday proef was het Kent Farrington die met de KWPN'er Orafina (v. For Fashion), welke eerder onder het zadel van Sanne Thijssen in de ring verscheen, voorop reed in de ereronde. De Amerikaan kwam in de barrage als sterkste uit de bus en mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen. Aaron Vale mocht achter Farrington plaatsnemen op plek twee en Conor Swail maakte het podium compleet. In de 3* Grand Prix op zaterdag was Ashlee Bond de winnares voor Erynn Ballard en Sharn Wordley.

In de Classic Sunday rubriek bleven negen combinaties foutloos in het barrage parcours. In de barrage werd gestreden voor de overwinning en hoe je moet winnen hoeft niemand Kent Farrington uit te leggen. De Amerikaan reed nergens een meter of galopsprong teveel en stuurde zijn negenjarige KWPN’er Orafina in 34.86 seconden naar de overwinning. Aaron Vale deed met Major (v.Carmargue), voorheen gereden door Jeroen Dubbeldam, een prima poging, maar kwam meer dan een seconde tekort met 36.13. Een tweede plaats was het resultaat. Conor Swail en Koss van Heiste (v.Breemeersen Adorado) namen de derde prijs voor hun rekening.

3* Grand Prix

In de 3* Grand Prix was een totaal van 137.000 dollar aan prijzengeld te verdelen. Vijf combinaties gingen in de barrage de strijd met elkaar aan en Ashlee Bond was hierin een maatje te groot voor de concurrentie. De geboren Amerikaanse rijdt voor Israel en is een van de combinaties waar bondscoach Hans Horn en teammanager Jeroen Dubbeldam uit kunnen kiezen voor de Olympische Spelen. Met Donatello 141 (v.Diarado) reed de amazone een tijd van 37.45 seconden en nam de hoofdprijs van 45.210 dollar mee naar huis. Erynn Ballard en de KWPN’er Gakhir (v.Spartacus TN) moesten genoegen nemen met plek twee achter Bond. Het duo reed een tijd van 39.85 seconden en namen de tweede prijs in ontvangst. Voor Sharn Wordley en Verdini d’Houtveld Z (v.Verdi TN) was er een derde prijs.

Uitslag Sunday Classic en uitslag 3* Grand Prix.

Bron: Horses.nl