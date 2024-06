Farrington wint in Opglabbeek, Sanne Thijssen derde

Dertien combinaties mochten naar de barrage van de 4* GP op Sentower Park zondagmiddag. In die afsluiter over 1,55 m was het uiteindelijk Kent Farrington die vanuit de laatste starterspositie de winst kon opeisen, in het zadel van Myla (v. Crunch). De tweede plaats was voor de snelle Italiaan Piergiorgio Bucci met KWPN'er Hantano (v. Quasimodo Z). Sanne Thijssen en Con Quidam (v. Quinar) legden beslag op de derde plaats.

Farrington is sinds begin mei in Europa en rijgt de goede klasseringen aaneen in de aanloop naar de Olympische Spelen. Vorige week won hij met de merrie Greya nog de Grote Prijs van La Baule. In totaal bleven acht combinaties foutloos in de barrage van de GP van Opglabbeek. Daaronder een drietal snelle Ieren, die vandaag toch niet snel genoeg bleken voor het podium.

Kevin Jochems met Camilla van de Helle (v. Crumble) en Kim Emmen met Island VG (v. VDL Zirocco Blue) hadden beiden één balk in de basisomloop en vielen niet in de prijzen. Harrie Smolders had twee balken met Mr. Tac (v. Non Stop).

