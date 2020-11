Farrington wint openingsrubriek Wellington met ruim verschil

"Ze is een kleine, maar geweldige merrie", prees Kent Farrington de Casall-dochter Austria 2. Het paar had even daarvoor met ruim verschil de 1,45m openingsrubriek gewonnen van het CSI4* in Wellington. De Amerikaan was ruim anderhalve seconde sneller dan Adrienne Sternlicht die tweede werd op Cadans Z (v. Carosso VDL).

Adrienne Sternlicht had al vroeg in de wedstrijd met de Zangersheide merrie Cadans Z een snelle tijd van 27.717 seconden op de klokken gezet. De Amerikaanse kon die koppositie vast houden tot bijna aan het eind van de proef. Kent Farrington reed Sternlicht van de eerste plaats af door met de altijd vlugge merrie Austria 2 te finishen in 25,999 seconden.

‘Dapper’

Farrington reageerde blij na afloop: “Ik rijd haar nu ongeveer twee jaar en en deze kleine, geweldige merrie heeft al ongelooflijk veel gewonnen. En niet alleen in snelheidsrubrieken. Ze is dapper genoeg om de finale van de top tien in Genève te winnen. Ik denk dat dat echt haar veelzijdigheid en haar hart laat zien.”

Top vijf

Andrew Bourns uit Ierland stuurde zijn Darquito (v. D’Inzeo) naar de derde plaats in het Twee Fasen-parcours. Vierde werd de Canadese Erynn Ballard die debuteerde met Klara F (v. Carland). Andrew Wells werd vijfde op de Ier Primo Toy (v. Clinton).

1,40m rubriek

De 1,40m-rubriek op de eerste dag in Wellington ging naar de Russische Liubov Kochetova met Trevita (v. Graf Top). De tweede plaats ging naar Tiffany Foster op Vienna (v. Valentino) gevolgd door Anna Dryden met de KWPN’er Van Schijndel’s Double Bee (v. Lord Z). Double Bee was eerder onder het zadel van Piet Raijmakers jr.

Bron Persbericht