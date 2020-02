Fecybelle, Farrel, All In en Dibatsja pakken topklasseringen op WEF Wellington

Karl Cook deed goede zaken met de tienjarige Carambole-dochter Fecybelle in het 1.50m op de CSI4* Palm Beach Masters. Op het concours bij de Deeridge Farm pakten ze de tweede prijs. Nicole Shahinia-Simpson zegevierde in de proef voor Cook en Rodrigo Pessoa. De KWPN'er Farrel VDL (v.Cardento) viel net naast het podium in de rubriek.

Tot een jaar geleden werd de door Jan Greve gefokte Fecybelle (v.Carambole) door de Ierse Shane Carey op internationaal niveau uitgebracht. De laatste maanden van hun samenwerking behaalden ze meerdere overwinningen zoals de 2*-Grand Prix’ van Sopot en Aarhus.

Stapje hoger

Sinds mei 2019 brengt Karl Cook de Carambole-dochter internationaal aan de start en met hem in het zadel won ze onder meer twee 1.45m-proeven op CSI2* Petaluma. Inmiddels bleek het duo weer toe aan een stapje hoger en dit weekend sprongen ze naar een topresultaat in het 1.50m klassiek met barrage in Wellington. Nicole Shahinian-Simpson en Akuna Mattata (v.Quinar) schreven de rubriek op hun naam en daarachter eindigde Karl Cooks met Fecybelle op een tweede plaats. Rodrigo Pessoa maakte het podium compleet en pakte met Venice Beach (v.Voltaire) de derde prijs.

Zeven combinaties sprongen in totaal dubbel nul, waaronder ook Daniel Coyle en de KWPN’er Farrel die vierde werden. Coyle en Farrel waren dit weekend in zeer goede vorm, in de Welcome Stakes op donderdag werd het duo al derde.

All In en Dibatsja

Op de Palm Beach Masters werd ook nog een 2* wedstrijd verreden en daar pakten de KWPN’ers All In (v.Aachen) en Dibatsja (v.Veron) een top drie-klassering met hun ruiters. All In, fokproduct van A.L.J. Schonewille, zorgde dat het Amerikaanse volkslied klonk voor zijn amazone Katherine Strauss. De Aachen-zoon en Strauss klokten 35.24 en waren daarmee de concurrentie te snel af. Beat Mandli en Dibatsja, gefokt door G.E. Veenstra, kwamen het dichtst in de buurt van de twee. Het duo finishte in 36.85 en mochten als tweede opstellen.

Uitslag 1.50m en uitslag 1.45m.

Bron: KWPN/Horses.nl