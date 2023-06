FEI Jumping Committee komt met update nieuw format Longines League of Nations

In het kader van hun jaarlijkse persoonlijke vergadering kwam het FEI Jumping Committee op 30 en 31 mei in Lausanne bijeen om onder meer het Longines League of Nations reglement te bespreken. Het comité heeft nieuwe voorstellen inzake het reglement bij het FEI bestuur op tafel gelegd. Ze willen onder meer weer terug naar een landenwedstrijd over twee rondes.

Het door het FEI Jumping Committee bedachte format bestaat uit twee rondes, waarbij in de eerste ronde alle vier ruiters van alle tien teams (en eventueel het gastland) deelnemen met de drie beste scores die tellen, gevolgd door een tweede ronde waarin de beste acht teams in omgekeerde volgorde strijden – met behoud van hun strafpunten uit de eerste ronde – maar met slechts drie atleten per team en zonder dropscore.

Voor de finale wordt hetzelfde format toegepast, maar met alle acht teams die gekwalificeerd zijn voor de Longines League of Nations finale die over beide rondes strijden, opnieuw met slechts drie ruiters in de tweede ronde en geen dropscore in de tweede ronde. Dit nieuwe format zal uniek zijn voor de Longines League of Nations.

Unanieme steun

“Het FEI Jumping Committee steunt dit concept unaniem en we zijn enthousiast over de toekomst van de Longines League of Nations en kijken ernaar uit om dit volgende week aan het FEI-bestuur voor te leggen. Dit formaat is transparanter, en de tweede ronde zonder dropscore zal elk team echt op de proef stellen, en biedt de fans en kijkers spanning en sensatie”, aldus Stephan Ellenbruch, voorzitter van het FEI Jumping Committee.

Het formele voorstel van het Jumping Committee voor de Longines League of Nations Rules was het laatste belangrijke stukje van de puzzel in het uitgebreide raadplegingsproces, dat sinds oktober vorig jaar aan de gang is, om de oudste Nations Cup-serie van de FEI volledig te vernieuwen.

Vorige week lanceerde de FEI het biedingsproces waarbij de tien beste landen het tegen elkaar opnemen tijdens vijf topevenementen (locaties worden later deze zomer bevestigd na het biedingsproces), wat leidt tot een finale voor de acht beste landen in een poging om de Longines League of Nations-titel in de wacht te slepen.

Bron World of Showjumping