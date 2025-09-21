Britten winnen Longines League of Nations, Nederland negende

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Britten winnen Longines League of Nations, Nederland negende featured image
Leopold van Asten met VDL Groep Nino du Roton. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De ontknoping van de vierde Longines League of Nations competitie in St. Tropez – Gassin was vanmiddag bijzonder spannend. Groot-Brittannië pakte nipt de overwinning met vijftien strafpunten, terwijl Italië zich met zestien strafpunten op de tweede plaats nestelde. België volgde op de hielen met zeventien strafpunten, waardoor het verschil tussen winnaar en nummer drie slechts twee strafpunten bedroeg. Nederland wist zich niet plaatsen voor de tweede omloop en eindigde als negende.

