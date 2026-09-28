Deelnemerslijst finale Longines League of Nations in Barcelona gepubliceerd

De deelnemers aan de finale van de Longines League of Nations in Barcelona zijn bekend. Van 29 september tot en met 4 oktober strijden negen landen om de eindzege in de finale op het Real Club de Polo. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Brazilië, Ierland, België, de Verenigde Staten, Italië en gastland Spanje komen aan de start. Nederland ontbreekt in Barcelona. Oranje eindigde in het klassement na de vier kwalificatiewedstrijden als tiende (laatste) en liep daarmee de finale mis.