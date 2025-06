Emmen, Greve, Smolders en Van der Vleuten vormen team Longines League of Nations CHIO Rotterdam

Nederland wordt in de Longines League of Nations op CHIO Rotterdam vertegenwoordigd door Kim Emmen met Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold), Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek), Harrie Smolders met Monaco (v. Cassini II) en Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique).

“Deze ruiters laten de laatste weken zien dat zij en hun paarden in topvorm zijn. Harrie, Maikel en Kim hebben natuurlijk geweldig gereden in Cannes, met als hoogtepunt de winst van Harrie en Monaco in de Grote Prijs. Ook Grandorado heeft met Willem al laten zien dat hij na zijn rustperiode weer zeer goed in vorm is”, vertelt bondscoach Wout-Jan van der Schans over zijn teamkeuze.

Goed resultaat belangrijk voor plaatsing

“Ik heb zelf al vaak gereden in Rotterdam en kijk er naar uit om nu voor het eerst in mijn rol als bondscoach te gaan. Het CHIO Rotterdam is een geweldig concours en ik hoop dat er heel veel publiek in het oranje is om ons te steunen. In eigen land wil je natuurlijk altijd extra goed presteren en een goed resultaat is ook belangrijk voor ons met het oog op plaatsing voor de finale van de Longines League of Nations In Barcelona.”

Van der Schans in Rotterdam weer van de partij

Van der Schans kon wegens gezondheidsredenen de afgelopen weken niet zelf aanwezig zijn op de concoursen en volgde de ruiters via livestreams. In Rotterdam is hij waarschijnlijk weer van de partij. “Het gaat eigenlijk heel goed, we zijn recent verhuisd en dan doe je al snel te veel, daar moet ik nog een beetje op letten. Maar ik voel me goed en heb heel veel zin in Rotterdam.”

Bron: Persbericht KNHS