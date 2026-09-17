Finaleplaats LLN in gevaar voor Nederland, kwalificatie volgend seizoen niet direct

Rick Helmink
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Finaleplaats LLN in gevaar voor Nederland, kwalificatie volgend seizoen niet direct featured image
Vijf jaar geleden (2021) won Nederland de Nations Cup-finale in Barcelona, nu staat deelname aan de finale op de tocht. FOTO: FEI/LUKASZ KOWALSKI
Door Rick Helmink

Met Roelof Bril (Iberico), Bas Moerings (Iphstar), Sanne Thijssen (Cupcake Z) en Maikel van der Vleuten (Jesther) hoopt Wout-Jan van der Schans komend weekend in St. Tropez het springseizoen 2026 nog enigszins te redden door de finale van de Longines League of Nations in Barcelona te halen. Op dit moment staat Nederland tiende (en laatste) in de LLN-klassement van dit seizoen (na een 10e plaats in Abu Dhabi en twee keer een 5e plaats in Ocala en Rotterdam). Om mee te mogen doen aan de finale moet Nederland met het resultaat van St. Tropez (Gassin) nog twee plaatsen in het klassement klimmen. De beste acht landen van het LLN-seizoen mogen naar Barcelona.


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