Ierland grijpt eerste Longines League of Nations: ‘Dit betekent alles voor ons’

Ierland was vandaag een klasse apart in de eerste FEI Longines League of Nations in Abu Dhabi. Het team hield in beiden ronden de teller op nul en won zo met overmacht de wedstrijd. "Het is geweldig, met nul winnen is heel lastig", reageert bondscoach Michael Blake na afloop.

“We zijn een klein land en presteren boven ons gewicht. We waren vandaag veerkrachtig. Ik ben zo trots op m’n jongens. Ze sprongen zeven rondes vandaag en er ging geen één balk af. De Nations Cups zijn heel belangrijk voor Ierland, dus dit betekent alles”, vertelt de Ierse bondscoach enthousiast.

Sprookjesachtige comeback

Het was ook een sprookjesachtige comeback voor Trevor Breen, die negen maanden geleden drie wervels brak bij een val in de Grand Prix van Hamburg. Hij kreeg kort na het ongeluk te horen dat hij waarschijnlijk nooit meer zou kunnen rijden, maar na een operatie werd zijn prognose met de dag een stukje rooskleuriger. Breen geeft de credits voor zijn herstel en terugkeer naar de topsport aan de support van zijn familie, vrienden en team, maar ook aan de medisch specialisten. Om onder deze omstandigheden dubbel nul te rijden is een soort van sprookje. Dat hij dat op een thuisgefokt paard deed, is de slagroom op de taart.

Pender vol lof over HHS Los Angeles

Michael Pender was vorig jaar de kopman van het Ierse team, maar kreeg in de finale een balk in zijn tweede ronde en dat kostte zijn land de overwinning. De ruiter is opgelucht dat hij dat achter zich heeft kunnen laten. Net als al zijn teamgenoten had hij niets dan lof voor zijn paard HHS Los Angeles. “Ze is een heel erg goed paard. Het heeft wat langer de tijd nodig gehad om op dit niveau te komen, maar ik ben heel blij dat ik haar mag rijden. Ze sprong geweldig vandaag.”

Vertrouwen in Foley bleek gegrond

Blake’s vertrouwen in Jason Foley bleek gegrond. Blake selecteerde Foley met een paard dat hij slechts een paar weken onder het zadel heeft op hun eerste gezamenlijke wedstrijd. “Zelfs de mensen thuis dachten dat ik gek geworden was”, vertelt Blake lachend. “Maar Jason is een geweldige ruiter, hij heeft zich geplaatst in ieder Nations Cup-team waarvoor ik hem geselecteerd heb en hij levert altijd foutloze rondes af.”

Underdogs met een plan

Foley vond het een droom om zijn eerste vijfsterren Nations Cup op deze manier te beginnen. “Ik ben er heel blij mee dat ik nu al zo’n geweldige combinatie met deze merrie vorm en ben Michael heel dankbaar dat hij z’n nek voor ons uitgestoken heeft.” Denis Lynch voegt daar aan toe: “We kwamen hier als underdogs, maar we kwamen met een plan.”

Bron: PB FEI