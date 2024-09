Jos Lansink maakt team Longines League of Nations-finale bekend

Bondscoach Jos Lansink heeft de combinaties bekend gemaakt waarmee hij de strijd aan gaat in de finale van de Longines League of Nations. Hij reist met Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Kim Emmen, Lars Kersten en Kevin Jochems naar Spanje. De finale van deze prestigieuze springwedstrijd voor landenteams wordt op 6 oktober verreden in Barcelona.

De Longines League of Nations kent dit jaar een vernieuwde opzet. Na kwalificatie in de voorrondes zijn naast Nederland ook Ierland, Zweden, Duitsland, Zwitserland, Brazilië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Spanje geplaatst voor de finale.

Bijsmaak Parijs wegpoetsen

Jos Lansink gaat naar Barcelona met de ruiters uit zijn Olympische team en heeft daarnaast Lars Kersten en Kevin Jochems opgeroepen. Lansink vertelt over de strijd in Barcelona: “We hebben een sterk team en kijken uit naar de finale. We willen graag de bijsmaak van de ondankbare vierde plaats in Parijs een beetje wegpoetsen.”

Onderstaande ruiters en paarden komen in actie in Barcelona. De definitieve keuze van de vier combinaties voor het team wordt in Barcelona gemaakt.

Harrie Smolders – Uricas van de Kattevennen en Mr. Tac

Maikel van der Vleuten – Beauville Z N.O.P. en O’Bailley vh Brouwershof N.O.P.

Kim Emmen – Imagine en Island

Lars Kersten – Chuck Marienshof Z en Funky Fred vh Marienshof

Kevin Jochems – Camilla van de Helle en Name It

Format

De finale van de Longines League of Nations wordt over hetzelfde format verreden als de voorrondes. Dat betekent dat er vier combinaties van start gaan in de eerste manche waarbij het slechtste resultaat wordt weggestreept en dat drie combinaties van start gaan in de tweede manche en dat de resultaten van alle drie meetellen. Indien er meer landen met een gelijk aantal strafpunten op de eerste plaats staan na twee manches, volgt een barrage waarin één combinatie per land van start gaat.

Het topconcours van Barcelona wordt verreden van 3 tot en met 6 oktober. De finale van de Longines League of Nations staat zondagmiddag 6 oktober vanaf 14.00 uur op het programma. De Grand Prix van Barcelona wordt vrijdagavond verreden. De finale is zondagmiddag gratis via de livestream van FEI.tv/ Clip My Horse te zien.

Bron: KNHS