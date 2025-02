LLN ook in tweede seizoen nog niet wat het zou moeten zijn

De landenwedstrijd kent een lange historie en traditie binnen de springsport. Sinds 1910 werden landenwedstrijden allemaal verreden onder de reglementen en vlag van de FEI en namen ze een steeds prominentere plaats in op de kalender. Vooral na de Tweede Wereldoorlog nam de landenwedstrijd een grote vlucht en werd deze door ruiters steeds belangrijker gevonden. Dat lijkt nu niet meer het geval. In Abu Dhabi namen afgelopen weekend slechts zes ruiters uit de top vijftig van de FEI-ranking deel. En ook in andere opzichten is de Longines League of Nations niet het vlaggenschip dat het zou moeten zijn.