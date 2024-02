Nederland negende in eerste League of Nations wedstrijd

De springruiters van TeamNL zijn in de eerste landenwedstrijd van de FEI Longines League of Nations in Abu Dhabi op de negende plaats geëindigd. Met een totaal van 13 strafpunten kwam het team van bondscoach Jos Lansink niet in aanmerking voor de tweede omloop, waarin de beste acht van de elf landen, terugkwamen. De overwinning ging naar Duitsland.

In de eerste wedstrijd van de FEI Longines League of Nations, de vernieuwde landencompetitie van de tien beste springlanden, lukte het TeamNL niet zich te plaatsen voor de tweede omloop. Dat is in de nieuwe formule alleen mogelijk voor de beste acht landen uit de eerste ronde, die vervolgens met drie ruiters aan de start komen in de tweede ronde waarin alle resultaten tellen. In de eerste omloop tellen de beste drie resultaten van de vier combinaties.

Geweldig debuut Joosten

Voor TeamNL telde het resultaat (15 strafpunten) van eerste starter Kim Emmen en Inflame Go (v. Namelus R) niet mee. Tani Joosten debuteerde geweldig in het team van Jos Lansink met haar vermogende Galdal Me (v. Zambesi TN). Ze leken af te stevenen op een prachtig foutloos resultaat, maar helaas viel de balk op de laatste oxer van het parcours van de Spaans topontwerper Santiago Varela.

Jourdain VDL voor de toekomst

Jur Vrieling heeft in Jourdain VDL (v. Zapatero VDL) een relatief onervaren paard van familie Van de Lageweg waar TeamNL in de komende maanden nog van kan gaan genieten. De grote ruin heeft alle vermogen en kreeg net als Galdal Me pas op de laatste hindernis helaas een balk en daar kwam nog een tijdfout bij.

Joppen één springfout

Het resultaat van derde starter Loewie Joppen en Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O) telde mee voor het team. De balk viel op de eerste steilsprong van de dubbel na de sloot.

Opzet League of Nations

De FEI Longines League of Nations bestaat voor de tien deelnemende landen uit vier wedstrijden met de finale in Barcelona, zondag 6 oktober, voor de beste 8 landen. De volgende wedstrijd is zaterdag 23 maart in Ocala (USA), daarna volgen CHIO Sankt Gallen (vrijdag 31 mei) en CHIO Rotterdam (vrijdag 21 juni). In Abu Dhabi kwam ook het team van gastheer de Verenigde Arabische Emiraten aan start waarmee het totaal van elf landen op de startlijst en uitslag stond. In de overige 3 wedstrijden van de FEI Longines League of Nations komen de tien toplanden op basis van de FEI wereldranglijst van ruiters aan start.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl

