Nederlands springteam ook in 2026 in FEI Longines League of Nations

TeamNL wint landenwedstrijd op CHIO Rotterdam 2025 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De FEI heeft de tien gekwalificeerde landen voor de derde jaargang van de Longines League of Nations bekend gemaakt. TeamNL zal in 2026 opnieuw vertegenwoordigd zijn in de meest prestigieuze landencompetitie in de springsport, waar de landenwedstrijd op CHIO Rotterdam onderdeel van uitmaakt.  

Door KNHS

Naast Nederland, dat voor het derde jaar op rij gaat deelnemen, zijn ook USA, België, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en titelverdediger Groot-Brittannië weer verzekerd van deelname. Deze landen eindigden in de top tien van de internationale landenranking.

Verder opvallend nieuws voor 2026 is de terugkeer van Brazilië. Het land nam deel aan de eerste editie in 2024 en heeft zich nu opnieuw weten te plaatsen, ten koste van topland Zweden, dat nu buiten de top tien eindigde en daardoor niet terugkeert in deze competitie.

‘Talent, toewijding en teamwork’

“We kijken ernaar uit om de tien gekwalificeerde landen te verwelkomen voor de derde editie van de Longines League of Nations. Deze competitie blijft het hoogste niveau van landenspringen vertegenwoordigen, waarbij talent, toewijding en teamwork samenkomen”, aldus FEI Jumping Director Todd Hinde.

Kwalificatiewedstrijden

De Longines League of Nations 2026 bestaat uit vier kwalificatiewedstrijden:

Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten)
Ocala (Verenigde Staten)
(CHIO) Rotterdam (Nederland)
St. Tropez – Gassin (Frankrijk)

Na deze vier wedstrijden plaatsen alleen de beste acht landen zich voor de finale in Barcelona.

Deelnemende landen

Verenigde Staten
België
Ierland
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Nederland
Italië
Zwitserland
Brazilië

Bron: KNHS

