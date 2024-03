Nederlandse springruiters vierde in Longines League of Nations Ocala, Ieren pakken overwinning

De springruiters van TeamNL zijn in de tweede seizoenswedstrijd van de FEI Longines League of Nations in Ocala (Florida) op de vierde plaats geëindigd. De equipe van bondscoach Jos Lansink behaalde een gelijk aantal strafpunten als gastland de Verenigde Staten. Zij noteerde een snellere tijd op het scorebord en werden daarmee derde. Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders overtuigden voor de oranjejassen met magistrale dubbele foutloze rondes.

Na de eerste manche van de Longines League of Nations in Ocala, de nieuwe formule van landenwedstrijden voor de tien hoogst gerankte landen bij de wereldpaardensportbond, deelden de springruiters van TeamNL met een foutloos resultaat van Willem Greve met Highway TN N.O.P (v.Eldorado van de Zeshoek), Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. (v.Bustique) en Harrie Smolders met Uricas v/d Kattevennen (v.Uriko) de gedeelde eerste plaats met Ierland en de Verenigde Staten. Jur Vrieling’s uitstekende ronde met de nog onervaren tienjarige Jourdain VDL (v.Zapatero VDL) telde niet mee voor het resultaat door een springfout op de laatste hindernis.

Tweede omloop

In de tweede ronde rijden slechts drie ruiters voor het team, waarvan alle drie de resultaten tellen. Bondscoach Jos Lansink koos in de tweede ronde voor de meest geroutineerde combinaties die ook alle drie vlekkeloos reden in de eerste omloop van de wedstrijd in het schitterende World Equestrian Centre in Ocala. Door deze nieuwe regel waarbij alle drie de resultaten meetellen is de spanning in het wedstrijdverloop enorm toegenomen en kan er veel veranderen in de uitslag ten opzichte van de eerste manche. Zo ook in Ocala.

Voet in sloot

Willem Greve en Highway TN N.O.P., die veertien dagen geleden op magistrale wijze de Rolex Grand Prix in ’s Hertogenbosch wonnen, kregen in de tweede omloop in Ocala een voorvoet in de brede sloot halverwege het parcours en daarop volgden nog twee fouten, waardoor TeamNL gelijk bij het begin van de tweede manche op 12 strafpunten en op achterstand kwam.

Ieren aan kop

Het bleef bij de 12 dankzij de superieure foutloze ronden in de tweede omloop van Van der Vleuten en Smolders, die TeamNL met hun cracks Beauville Z N.O.P. en Uricas v/d Kattevenenne in de race hielden voor een topklassering. Maar dan waren ze afhankelijk van de Ieren en de Amerikanen. De Ieren wonnen de wedstrijd met slechts 5 strafpunten. De Amerikanen kwamen ook op 12 stafpunten, gelijk met Nederland. De tijd van de Amerikaanse combinaties was sneller dan de eindtijd van de equipe van Jos Lansink, die daarmee vierde werd. Het team van Zwitserland met de Nederlandse chef d’equipe Peter van der Waaij (Eemnes) steeg dankzij een foutloos resultaat in de tweede manche van de zevende naar de tweede plaats (8 strafpunten).

Zevende plaats

TeamNL was met het sterkst mogelijke team naar Florida gevlogen, liet zien bij de beste landen van de wereld te behoren en deed goede zaken door een plek te stijgen in de tussenstand naar de zevende plaats. De beste acht van de tien landen die deelnemen aan de FEI Longines League of Nations zijn startgerechtigd in de finale in Barcelona op 6 oktober.

Uitslag Longines League of Nations Ocala

1. Ierland, 5 str pnt

2. Zwitserland, 8 str pnt

3. Verenigde Staten, 12 str pnt

4. Nederland, 12 str pnt

Willem Greve (Markelo), Highway TN N.O.P. (v.Eldorado van de Zeshoek), 0 – 12

Maikel van der Vleuten (Someren), Beauville Z N.O.P. (v.Bustique), 0 – 0

Jur Vrieling (Holwierde), Jourdain VDL (v.Zapatero VDL), 4

Harrie Smolders (Lage Mierde), Uricas v/d Kattevennen (v.Uriko), 0 – 0

Tussenstand na twee wedstrijden

1. Ierland, 190 pnt

2. Duitsland, 160 pnt

3. Zwitserland, 140 pnt

7. Nederland, 115 pnt

FEI Longines League of Nations series

De FEI Longines League of Nations bestaat voor de tien deelnemende landen uit vier wedstrijden met de finale in Barcelona op zondag 6 oktober, waar de beste 8 landen na de vier voorronden aan mogen deelnemen. De volgende wedstrijden na Abu Dabhi en Ocala zijn in Zwitserland (CHIO Sankt Gallen op vrijdag 31 mei) en CHIO Rotterdam (vrijdag 21 juni) in het Kralingse Bos in Rotterdam.

Bron: Persbericht