FEI Nations Cup serie volgend jaar in nieuwe jas

Sinds oktober zit de speciale Longines FEI Jumping Nations Cup™ Task Force bij elkaar om de Nations Cup serie springen een make-over te geven. Met overweldigende steun is tijdens de meeting op 28 maart een wijziging van het FEI General Regulations goedgekeurd waarin de serie vanaf 2024 een nieuw gezicht krijgt.

Na de vruchtbare besprekingen in oktober en de duidelijke steun van de belanghebbenden in de springsport om de reeks vanaf 2024 nieuw leven in te blazen en opnieuw uit te vinden, kreeg de FEI de opdracht om “buiten de gebaande paden te denken” en een concept uit te werken dat mondiaal en begrijpelijk is, dat de beste locaties en teams in de schijnwerpers zet, dat aantrekkelijk is voor atleten, nationale federaties, organisatoren, sponsors, omroepen, media en fans, en dat tal van nieuwe mogelijkheden biedt.

Nieuw concept

Het nieuwe concept, waarvan de FEI duidelijk heeft aangegeven dat het een werk in uitvoering is, moet nog verder worden uitgewerkt met medewerking van het Technisch Comité en moet definitief worden goedgekeurd door partner Longines. Het concept omvat een nieuwe voorgestelde naam – de Longines League of Nations – om de topreeks te onderscheiden van alle Nations Cups, alsook een vereenvoudigd format, waarbij dezelfde toplanden het tegen elkaar opnemen in vijf kwalificatiewedstrijden die tot een finale leiden.

Competitief prijzengeld

Competitief prijzengeld en financiële prikkels voor organisatoren, atleten en nationale bonden, evenals extra mogelijkheden om U25-atleten, grooms, chefs d’équipe en eigenaars te belonen, maken allemaal deel uit van het concept dat als een “game-changer” werd beschouwd tijdens de recente vergadering van de Task Force, die werd bijgewoond door meer dan 50 deelnemers uit meer dan 20 landen, en die de volledige steun kreeg van het FEI-bestuur.

‘FEI CSIO Series Event’

Om de serie optimaal te kunnen ontwikkelen, zal de FEI dankzij de wijzigingen in het Algemeen Reglement van de FEI de evenementen die deel uitmaken van de serie rechtstreeks kunnen selecteren via de invoering van een nieuwe categorie CSIO, FEI CSIO Series Event genaamd. Aangezien slechts een handvol kwalificatiewedstrijden onder deze nieuwe benaming van de FEI CSIO Series Event vallen, zullen de regelwijzigingen naar verwachting geen gevolgen hebben voor de mondiale kalender, maar voor de FEI CSIO Series Events geldt wel een extra regel voor datumclash, waarbij een FEI CSIO Series Event niet op dezelfde data kan worden gepland als een bestaande CSIO5* in hetzelfde land of werelddeel.

Essentiële bouwsteen

FEI-voorzitter Ingmar de Vos ziet de wijzigingen in het FEI-reglement als een “essentiële bouwsteen om de prestigieuze teamseries beter te profileren en de duurzaamheid ervan te waarborgen”. De Vos vervolgt: “De samenwerking met de nationale federaties blijft de sleutel tot het succes van de serie, maar we hebben nu meer vrijheid in de keuze van de evenementen die deel uitmaken van de serie.”

Technische sportreglement

De volgende belangrijke fasen voor de transformatie van de serie zijn de ontwikkeling van het gedetailleerde technische sportreglement door het FEI Jumping Committee in overleg met de belangrijkste belanghebbenden, inclusief kwalificatieformules om de toplanden te bepalen die aan de serie zullen deelnemen, de wedstrijdvormen en de lancering van een biedprocedure om de locaties voor de serie te selecteren, die openstaat voor alle organisatoren.

Bron FEI