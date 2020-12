Agenda voor Nations Cup springen gepubliceerd, Duits team bekend

In deze tijd van vloeibare agenda's heeft de FEI het aangedurfd om een agenda voor de Westeuropese liga van de Nations Cup te publiceren. De serie zou vanaf mei van start moeten gaan. Ook hebben Duitsland en Zweden bekend gemaakt wie er in dit komende Olympisch jaar in de springkaders zitten.

De Nations Cup agenda voor West Europa ziet er (vooralsnog) als volgt uit:

La Baule, Frankrijk: 13 – 16 mei 2021

Sankt-Gallen, Zwitserland: 3 – 6 juni 2021

Sopot, Polen: 17 – 20 juni 2021

Rotterdam, Nederland: 24 – 27 juni 2021

Falsterbo, Zweden: 15 – 17 juli 2021

Hickstead, Groot-Britannië: 21 – 25 juli 2021

Dublin, Ierland: 18 – 22 augustus 2021

Duits team

Het A-Kader voor Duitsland bestaat uit: Daniel Deusser (Killer Queen VDM), Simone Blum (DSP Alice), Marcus Ehning (Comme Il Faut NRW), Christian Ahlmann (Dominator 2000 Z) en Maurice Tebbel (Don Diarado). In het B-kader zitten: Christian Kukuk (Mumbai), André Thieme (Chakaria), Philipp Weishaupt (Asathir) en David Will (C-Vier).

Zweeds team

Ook Zweden heeft laten weten wie er in het A-Kader zitten. Dat zijn: Henrik von Eckermann (King Edward en Peter Pan), Evelina Tovek (Dalila de la Pomme en Winnetou de La Hamente Z), Peder Fredricson (H&M Christian K en Catch Me Not S), Malin Baryard Johnsson (H&M Indiana), Fredrik Jönsson (Cold Play) en Stephanie Holmén (Flip’s Little Sparrow).

Bron: Stud For Life / Horses.nl