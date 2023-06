Belgen winnen Nations Cup in Sopot

Het was een close call, maar de Belgen hebben de Nations Cup in Sopot van de Argentijnen gewonnen. Duitsland en Zwitserland eindigden beide op 12 strafpunten, maar de strijd om de derde plaats werd dankzij een snellere tijd beslist in het voordeel van Duitsland.

De Argentijnen waren sensationeel in de eerste ronde. Na foutloze parcoursen van Matias Albarracin met Full Option van ’t Zand (v. Flamingo K), Matias Larocca met BM Gran Fantasia (v. A.S. Fe Grande) en zijn vader José Maria Larocca met Finn Lente (v. Gaillard de la Pomme) werd de 5 strafpunten van Mariano Ossa en Elton van het Exelhof Z (v. Elvis ter Putte) het streepresultaat. Ze gingen als favoriet de tweede ronde in.

Pech vor Albarracin en Ossa

De voorsprong van Argentinië kwam in gevaar toen Albarracin zijn afstand naar de dubbel miste, in de oxer landde en ten val kwam. Hij werd uitgebeld. Vader en zoon Larocca bleven foutloos, maar Ossa kreeg twee balken en een strafpunt wegens tijdsoverschrijding, dus werden het 9 strafpunten voor Argentinië.

België naar de winst

Het Belgische team van bondscoach Peter Weinberg verzamelde in de eerste ronde 4 strafpunten. In de tweede ronde bleven Koen Vereecke met Lector van den Bisschop (v. Bamako de Muze) en Gudrun Patteet met Sea Coast Enjoy Z (v. Emerald) foutloos, Wilm Vermeir kreeg met Crescendo MB Z (v. Clinton) 4 strafpunten en de 8 strafpunten van Niels Bruynseels met Matador (v. Emerald) werden het streepresultaat. Dat bracht hen op een totaal van 8 strafpunten, waarmee ze de Argentijnen te slim af waren.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht