Compleet EK-team naar Nations Cup-finale Barcelona

Bondscoach Jos Lansink heeft het team voor de Nations Cup-finale in Barcelona bekend gemaakt. Het team is gelijk aan dat van de Europese kampioenschappen in Milaan: Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling, Willem Greve en Kim Emmen.

Absoluut hoogtepunt van het Nations Cup-seizoen was toen het Nederlands team voor het derde jaar op rij de landenwedstrijd op CHIO Rotterdam won. Vrijwel het gehele winnende team van Rotterdam reist af naar Barcelona. Zo neemt Smolders zijn toppaard Monaco N.O.P. (v. Cassini II) mee. Met dit paard sprong hij twee jaar op rij dubbel foutloos in Barcelona. Van der Vleuten, Vrieling, Greve en Emmen zitten, net zoals in Milaan, in het zadel van O’Bailey van het Brouwershof N.O.P. (v. Darco), Long John Silver N.O.P. (v. Lasino), Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) en Inflame Go (v. Namelus R).

Wisselend verloop

Het Nations Cup-seizoen kende voor Nederland een wisselend verloop, met als kanttekening dat relatief veel jonge combinaties van de bondscoach de kans kregen om uit te komen voor Nederland. Naast de winst in Rotterdam was er een achtste plaats in St. Gallen, een vierde plaats in Falsterbo en een zesde plaats in Dublin. Daarmee eindigde Nederland in de tussenstand op plaats zes. In Barcelona starten alle landen met een schone lei.

Laatste jaar met huidig format

De finale wordt over meerdere dagen verreden. Op donderdagmiddag 28 september is de eerste ronde. De beste landen plaatsen zich voor de finale op zondagmiddag 1 oktober. De overige landen rijden op zaterdagavond onder kunstlicht de Longines Challenge Cup. Het is de laatste keer dat de FEI Nations Cup in de huidige formule wordt verreden, voor volgend jaar is het format aangepast, al blijft de finale op het historische Real Club de Polo in Barcelona.

