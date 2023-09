Deelnemerslijst CSIO5* Longines Nations Cup-finale Barcelona gepubliceerd

Deze week staat het op de Real Club de Polo in Barcelona in het teken van de CSIO5* Longines Nations Cup-finale. Het Nederlandse team werd een kleine twee weken geleden al bekend gemaakt, maar inmiddels staat de complete deelnemerslijst online.

Argentinië, Australië, België, Brazilië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Spanje, Zwitserland, de Verenigde Staten en Oezbekistan gaan de strijd met elkaar aan in de finale van de Nations Cup. Voor Argentinië, Brazilië, Italië, Mexico, de Verenigde Staten en Oezbekistan staat er naast de felbegeerde titel nog iets belangrijks op het spel: een kwalificatieplaats voor de Olympische Spelen in Parijs. Ook is er voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse teams de mogelijkheid zich voor de Pan American Games te kwalificeren.

Van de huidige top tien van de Longines Ranking verschijnen zeven deelnemers aan de start in de finale: Henrik von Eckermann, Julien Epaillard, Steve Guerdat, Martin Fuchs, McLain Ward, Harrie Smolders en Simon Delestre.

Complete deelnemerslijst.

Bron: World of Showjumping