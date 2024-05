Duitsland foutloos naar Nations Cup-zege in Rome

Voor Duitsland wisten Jana Wargers, Jörne Sprehe en Kendra Claricia Brinkop alle drie een dubbele foutloze ronde neer te zetten in de 5* Nations Cup van Rome. Het hoogste podium was dan ook voor hen, al deed het Ierse team met een totaal van vier strafpunten niet veel onder voor de Duitsers. Plaats drie ging naar België.

Voor Duitsland verscheen in de eerste omloop ook Daniel Deusser aan de start in het zadel van zijn merrie Killer Queen VDM. Hij noteerde met de Eldorado van de Zeshoek TN-dochter vier strafpunten en ging niet van start in de tweede ronde. Dat was ook niet nodig, want zijn landgenoten (Wargers met Dorette (v. Dollar Du Murier), Sprehe met Sprehe Hot Easy (v. Andiamo) en Brinkop met Tabasco de Toxandria Z (v. Thunder van de Zuuthoeve)) noteerden evenals in de eerste omloop foutloze rondes.

Ierland

In het zadel van de Kannan-zoon James Kann Cruz verscheen er achter de naam van Shane Sweetnam een eindtotaal van nul strafpunten. Dit resultaat werd geëvenaard door Cian O’Connor met de twaalfjarige BWP’er Maurice (v. Thunder van de Zuuthoeve). Daniel Coyle zag in de eerste omloop een balk vallen, maar herpakte zich in de tweede ronde. Met de merrie Legacy (v. Chippendale Z) hield hij daar de teller op nul. Voor Darragh Kenny zat het in de eerste omloop niet helemaal mee met de Catoki-zoon Amsterdam 27. Met 19 strafpunten waaronder elf voor tijd moest hij het parcours verlaten. Ook in de tweede omloop moest de Ier twee springfouten incasseren, waardoor hij met een totaal van 27 strafpunten het wegstreepresultaat werd. Met een eindtotaal van vier strafpunten werd Ierland tweede.

België snelt naar derde plaats

Samen met de Verenigde Staten en Mexico wist België het strafpuntentotaal op acht te houden. Met een tijdsverschil van 0,37 seconden op de Verenigde Staten mocht het Belgische team onder leiding van Peter Weinberg achter Ierland en Duitsland plaatsnemen op het podium.

Uitslag

Bron: Horses.nl