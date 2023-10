Duitsland foutloos naar winst in Nations Cup finale

Het was zondag weer eens een opwindende finale van de Nations Cup in Barcelona. Zoals het gezegde gaat: 'Er gebeurden veel verrassende dingen, maar uiteindelijk wonnen toch de Duitsers.' Dat was overigens volkomen terecht, want zowel Christian Kukuk met Checker 47 (v. Comme il Faut) als Hans-Dieter Dreher met Elysium (v. VDL Zirocco Blue) als Richard Vogel met United Touch S (v. Untouched) bleven knap foutloos.