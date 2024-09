Duitsland wint CSIO5* Nations Cup Spruce Meadows Masters

Het was Jana Wargers die als laatste starter voor Duitsland haar team verzekerde van de winst in de Nations Cup van Spruce Meadows. Met Dorette (v. Dollar Du Murier) was de Duitse amazone één van de drie dubbel nullers, wat de moeilijkheid aangaf van het voorgeschotelde parcours over een hoogte van 1,60m. Duitsland onttroonde daarmee de regerend kampioen Ierland, die ditmaal genoegen moesten nemen met de tweede plaats.

André Thieme en zijn Paule S (v. Perigueux) leverden als eerste starter in de eerste ronde een vlekkeloze rit af. In de tweede omloop vielen er echter twee balken naar beneden op weg naar de finish. Jörne Sprehe kwam met Toys (v. Toulon) met acht strafpunten uit de eerste omloop en deed het in de tweede ronde net iets beter met maar één pechfout op de allerlaatste hindernis. Otto Becker had Daniel Deusser als derde combinatie opgesteld. Met Gangster v/h Noddevelt (v. Eldorado vd Zeshoek) hield hij beide omlopen alle balken in de lepels, maar moest in de eerste ronde één tijdfout incasseren. Zo eindigde Duitsland op een totaal van slechts 5 strafpunten.

Ieren op twee, Britten derde

Tot aan de laatste drie combinaties in de tweede omloop waren de podiumplaatsen nog zeker niet verdeeld. Voor de Britten leverde Donald Whitaker met de Cornet Obolensky-zoon Picasso vd Zwartbleshoeve een foutloze ronde af, waardoor zij zich met tien strafpunten verzekerde van een podiumplaats.

Voor de Ieren, die tot dan toe aan de leiding hadden gereden, zou een foutloze ronde van Cian O’Connor met Fancy de Kergane (v. Casco Bay) de overwinning hebben betekend. Helaas gooide een springfout op het water roet in het eten en werd de druk voor Jana Wargers duidelijk voelbaar. Zij leverde wederom een fenomenale nulronde af, waardoor ze Ierland met acht strafpunten naar de tweede plaats verwees.

Uitslag

