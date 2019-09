Edwin Hoogenraat: “Het goud is geen toeval”

Na het Europees teamgoud in De Wolden heeft het Nederlandse Children-team ook de FEI Jumping Nations Cup Youth Final 2019 gewonnen. Het team van bondscoach Edwin Hoogenraat was daarmee ook over-all winnaar van de FEI landencompetitie. Dit kan gewoon beter”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat trots. “Het bewijst dat het EK goud geen toeval was.”

“Een prachtige dubbelslag om na het EK ook de FEI Jumping Nations Cup Youth Final 2019 en de over-all titel te winnen”, vertelt Hoogenraat. Het oranje team, in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, kreeg de overwinning in de finale echter niet cadeau. “We moesten met vijf andere landen in de barrage strijden om de eerste plek. De kwaliteit is zo hoog. Het was echt een reële proef in de eerste manche. In de barrage moesten alle vier mijn combinaties rijden. Ze zijn ondertussen wel wat gewend, dus kunnen goed omgaan met de druk. Al na drie combinaties was duidelijk dat we wonnen. We waren de enigen met drie foutloze barrageritten.”

Gouden team

Het team in de finale in Opglabbeek bestond, net als op het EK, uit Emma Bocken met Dagma (v. Tangelo van de Zuuthoeve), Jorinde Dolfijn met Providence (v. Air Jordan Z), Thijmen Vos met Theo 149 (v. Talkative XX) en Finn Boerekamp op Gradini (v. Diarado). Met de winst in de FEI Jumping Nations Cup Youth Final 2019 sluiten de Children een geweldig seizoen af. “We hebben ook de landencompetitie gewonnen, de finale en het goud op het EK. Dat kan gewoon niet beter” aldus Hoogenraat.

Pony’s

De pony-equipe begon de eerste manche van de landenwedstrijd bijzonder goed. Met een foutloos resultaat plaatste het team zich voor de finale. “In de Grote Prijs bleven er ook vier van de vijf foutloos, maar in de finale wilde het niet”, vertelt Hoogenraat. Het team (Mart IJland – Invisible E van het Juxschot, Lily Engelsman – Blackwoodland Rock, Fleur Holleman – Bora Bora, Pam Nieuwenhuis – Zeppe van de IJsseldijk) eindige met een totaal van 14 strafpunten op de zesde plaats. “Toch hebben we een heel goed seizoen gehad”, kijkt Hoogenraat tevreden terug.

De junioren eindigden in de finale eveneens op de zesde plaats. Bondscoach Luc Steeghs had geen Young Riders team afgevaardigd naar de FEI Jumping Nations Cup Youth Final 2019 in Opglabbeek.

Bron: KNHS / Horses.nl