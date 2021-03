Fasther en Keenan in winnend team Nations Cup Wellington

In Florida won team USA de 4* Nations Cup. Lillie Keenan bleef in de eerste rond foutloos met de door de familie Moerings gefokte Fasther (v. Vigo d'Arsouilles). Het paard, dat zijn eerste Nations Cup reed, kreeg een balk in ronde twee. Ierland werd tweede achter de VS, Brazilië derde.

De eerste ronde van de Nations Cup vond plaats bij daglicht, de tweede onder de vloedlichten van de arena in Wellington. Brian Moggre tekende in de tweede ronde met routinier Balou Du Reventon voor een foutloze omloop, hij had een balk in de eerste ronde.

Topdebuut

De debutante van het landenteam, Bliss Heers, stal de show op Antidote De Mars (v. Diamant de Semilly). De 33-jarige reed dubbel foutloos.

Springsteen maakt het af

Jessica Springsteen had met Don Juan Van Donkhoeve (v. Bamako de Muze) een tijdfout in ronde 1. Onder toeziend oog van het thuispubliek, verzilverde Springsteen met een foutloze tweede ronde, de winst voor haar land.

‘Hoogtepunt’

“Hier doe je het toch voor?” zei een enthousiaste Keenan na afloop. “Het hoogtepunt is, wanneer je voor je land mag rijden. We zijn een jong team en voor ieder van ons waren er wel nieuwe dingen vandaag. Mijn paard sprong zijn eerste Nations Cup.”

Jong team

Ook Springsteen was tevreden: “Een heel leuk team, we waren allemaal de hele week al enthousiast. Het brengt altijd wel wat meer spanning mee als je voor het landenteam rijdt.”

Uitslag Nations Cup

Bron: Persbericht WEF / Horses.nl