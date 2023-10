FEI presenteert nieuwe website League of Nations

Met de door het Duitse team gewonnen finale van Barcelona nog vers in ons geheugen blikken we al vooruit naar de vernieuwde FEI Jumping Nations cups competitie in 2024. Het format is anders: alleen de beste 10 teams van de wereld strijden tegen elkaar in slechts vier kwalificaties in Abu Dhabi, Florida, Zwitserland en Nederland. De beste acht teams gaan door naar de finale in Barcelona in oktober.

Al sinds 1909 strijden landen tegen elkaar in de welbekende Nations Cups series. Teamcompetitie is van groot belang volgens de FEI, want het heeft volgens hen een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de paardensport wereldwijd.

“Deze competitie gaat om inspirerende combinaties en landen en de kernwaarden van onze sport. Het gaat om kameraadschap, team spirit, horsemanship en kwaliteit, zoals deze al meer dan een eeuw een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de paardensport over de hele wereld,” aldus FEI President Ingmar De Vos in een persbericht.

Vernieuwde website

Bij een vernieuwd concept hoort een geheel nieuwe website. Met deze vereenvoudigde website moeten fans de laatste informatie over de serie gemakkelijk kunnen opzoeken, waardoor ze hun land beter kunnen steunen.

Bron: Persbericht/ Horses.nl