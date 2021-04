Frankrijk wint Nations Cup Gorla Minore

In Gorla Minore werd dit weekend een landenwedstrijd verreden. Na de beslissende strijd op zaterdag was het Franse team uiteindelijk goed voor de winst. De ster van het team was Aurelien Leroy met de pas negenjarige Croqsel de Blaignac (v. Ugano Sitte) die vandaag alle balken liet liggen. Olivier Robert en Marie Demonte hielpen met hun snelle en foutloze tweede rondes het team aan de winst.