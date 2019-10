Geen finale voor Oranje in Barcelona

Het was nog even heel spannend voor Nederland, maar het lukte Oranje vandaag in de eerste omloop van de Nations Cup finale in Barcelona niet om zich te plaatsen voor de finale. Ook organiserend land Spanje miste de kwalificatie voor de finale en dat met een verschil van net een halve seconde over drie ruiters.

België won deze eerste omloop en neemt het zondag in de finale op tegen Frankrijk, Zweden, Colombia, Ierland, Duitsland, Zwitserland en Italië. Alle teams beginnen dan weer met een schone lei.

Net niet voor Spanje

De Spanjaarden misten de finale op een haartje. Het thuisrijdende team eindigde op twaalf strafpunten met een totale tijd van 233,57 seconden en daarmee waren ze net iets langzamer dan de Italianen, die uitkwamen op 233,12 seconden.

Foutloze ronde voor Greve en Zypria S

De enige foutloze ronde voor het Nederlandse team, dat zich niet direct plaatste voor de finale, maar mocht meedoen toen de regio Azië/Australië geen team af kon vaardigen, kwam van Willem Greve en Zypria S (v. Canturo). Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr. Blue) liepen negen strafpunten op in deze eerste omloop en Marc Houtzager kwam met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) met dertien strafpunten de ring uit.

Druk op Bles

Het team stond dus al op negen strafpunten toen Bart Bles met Israel vd Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) als laatste ruiter voor Nederland in de baan kwam. Om kans te maken op een startplek in de finale op zondag moest Bles foutloos blijven, maar na een hele mooie ronde binnen de tijd viel toch op de laatste hindernis nog een balk.

Troostfinale

De Nederlanders nemen het nu in de Challenge Cup, de troostfinale, op zaterdagavond op tegen Spanje, Noorwegen, de Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië, Brazilië, Mexico en Egypte.

Tokio-ticket

Voor Ierland, Noorwegen, Portugal, Italië, Colombia, Egypte en Spanje is de finale van de FEI Nations Cup in Barcelona de laatste mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Van deze zeven landen eindigden Colombia, Ierland en Italië bij de beste acht. Zij gaan zondag dus niet alleen met elkaar de strijd aan om de Nations Cup-titel, maar ook om het laatste ticket voor de Spelen.

Uitslag

Bron: Horses.nl