Geen Longines FEI Nations Cup-finale

De onzekerheid rondom het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de Longines FEI Nations Cup-finale is afgelast. Dat besluit hebben de FEI, de Spaanse nationale bond en het bestuur van gastheer Real Club de Polo de Barcelona gezamenlijk genomen.

De FEI heeft samen met het organisatiecomité elk mogelijk scenario onderzocht om de finale toch door te laten gaan, waaronder de mogelijkheid om het evenement zonder toeschouwers te laten plaatsvinden.

Eerdere besluitvorming

“De situatie rondom de pandemie in Catalonië en de internationaal toenemende restricties hebben als gevolg dat de beslissing moet worden genomen voordat de nationale paardensportbonden beginnen met hun voorbereidingen en kosten maken om deel te nemen aan de finale”, laat FEI-president Ingmar de Vos weten.

Recht van deelname

In april besloot de FEI al dat de tien landen van de Europese Divisie 1 allen recht van deelname hadden aan de finale begin oktober. In normale omstandigheden konden zeven van de tien landen in de eerste divisie zich kwalificeren via vier kwalificatiewedstrijden. Vanwege het coronavirus viel die kwalificatiemogelijkheid weg.

Onmogelijk

“Destijds hadden we de optimistische hoop dat de finale toch door kon gaan”, vertelt De Vos verder. “Helaas is dat onmogelijk gebleken. Dat is natuurlijk vervelend nieuws voor alle betrokkenen, maar gezondheid en veiligheid zijn onze topprioriteit. Ondanks dat het nu teleurstellend nieuws is, kijken we nu al uit naar de finale van 2021.”

Bron: KNHS