Houtzager, Pals, Smolders, Vrieling en Vleut in team Nations Cup finale Barcelona

Bondscoach Jos Lansink heeft de namen van de vijf combinaties bekendgemaakt die over veertien dagen de vorig jaar veroverde titel van de FEI Longines Nations Cup in Barcelona moeten prolongeren. Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling zijn de leden van TeamNL dat vorige maand op het WK in Herning teamzilver won. Het trio wordt aangevuld met Marc Houtzager en Johnny Pals. De eerste manche van de finale op de Real Club de Polo is op donderdagmiddag 29 september, de finale vindt op zondagmiddag 2 oktober plaats.

De springruiters van TeamNL wonnen vorig jaar op magistrale wijze de FEI Nations Cup finale in Barcelona. Het team bestond toen uit Willem Greve met Carambole, Sanne Thijssen met Con Quidam RB, Harrie Smolders met Monaco N.O.P. en Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P.

Gemakkelijk

Dit jaar plaatsten de springruiters in hun oranje-rijjassen zich vrij gemakkelijk voor de finale met uitstekende prestaties in de wedstijden in Sankt Gallen, in Rotterdam waar het team onder leiding van Jos Lansink won, in Falsterbo en in Dublin. Tussendoor veroverden de springruiters een schitterende zilveren medaille in de landenwedstrijd op het WK in Herning.

Herning-trio

Voor de FEI Longines Nations Cup finale in Barcelona doet Lansink wederom een beroep op de drie ruiters die op het WK het best presteerden en op de FEI wereldranglijst het hoogst geklasseerd zijn. Harrie Smolders (nummer 7 op de wereldranglijst) neemt zijn WK-paard Monaco N.O.P. mee naar Barcelona. Vorig jaar reden ze al dubbel foutloos op het sfeervolle Real Club de Polo. Als tweede paard doet Smolders een beroep op Dolinn N.O.P.

Maikel van de Vleuten (10) won teamzilver en individueel brons met Beauville Z N.O.P. op het WK vorige maand. Vorig jaar droegen ze ook al bij aan de overwinning in de finale nadat ze eerder in Tokio Olympisch brons wonnen.

Jur Vrieling kent een heel goed seizoen met het WK-teamzilver en vele topklasseringen in de Global Champions Tour met Long John Silver 3 en Fiumicino van de Kalevallei. Met laatstgenoemde ruin reed de routinier, die vorige maand naar de 26e plaats op de wereldranglijst steeg, vorige week twee weergaloze foutloze ronden in de landenwedstrijd van Calgary.]

Houtzager en Pals

Marc Houtzager was lange tijd in de race voor een teamplaats in het WK team. Echter vanwege een blessure van zijn merrie Sterrehof’s Dante N.O.P. ging de mondiale titelstrijd aan het duo voorbij. Na goede prestaties in Brussel en Warschau neemt Houtzager Holy Moley (v. Verdi) mee.

Johnny Pals heeft de afgelopen maanden uitsteken gepresteerd in de Global Champions Tour met Zarkava Hero Z. Pals reed dit jaar al in meerdere landenwedstrijden succesvol mee.

De FEI Nations Cup finale wordt over meerdere dagen verreden. Op donderdagmiddag 29 september is de eerste ronde. De beste landen plaatsen zich voor finale op zondagmiddag 2 oktober. De overige landen rijden op zaterdagavond onder kunstlicht de challenge cup.

Springruiters TeamNL FEI Longines Nations Cup finale, Barcelona

Marc Houtzager (Rouveen), Holy Moley (v. Verdi), 10 jaar, merrie, KWPN

Johnny Pals (As,B), Zarkava Hero Z (v.Zandor Z), 11 jaar, merrie, Zangersheide

Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco N.O.P. (v.Cassini II), ruin, 13 jaar, Holstein & Dolinn N.O.P. (v.Cardento), 14 jaar, merrie, KWPN

Maikel van der Vleuten (Someren), Beauville Z N.O.P. (v.Bustique), 12 jaar, ruin, Zangersheide

Jur Vrieling (Holwierde), Long John Silver 3 (v.Lasino), 10 jaar, ruin, Holstein & Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue), 11 jaar, ruin, SBS

Programma FEI Longines Nations Cup finale Barcelona

Donderdag 29 september 14.00 uur Eerste ronde Nations Cup finale

Zaterdag 1 oktober 21.00 uur Challenge Cup Nations Cup finale

Zondag 2 oktober 15.00 uur Finale Nations Cup finale

Bron: KNHS Persbericht