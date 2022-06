Ieren oppermachtig in CSIO5* Nations Cup Canada

Met slechts 5 strafpunten was het Ierse team van bondscoach Michael Blake oppermachtig in de CSIO5* Longines Nations Cup in Canada. De Ieren zijn sinds 2017 nog geen enkele keer buiten de top drie in Nations Cup-wedstrijden geëindigd. "Het heeft me een jaar gekost om uit te vogelen hoe we moeten winnen, maar we hebben tot die tijd niet naast het podium gestaan."

Daniel Coyle en Conor Swail kregen in de eerste ronde een balk, terwijl teamgenoten Andrew Bourns en Shane Sweetman de teller op nul hielden. Dankzij het streepresultaat ging het team na de eerste ronde met 4 strafpunten al ruimschoots aan de leiding, het Australische team volgde met 9 strafpunten en daarmee hadden de Ieren nog ruimte voor een eventuele balk in de tweede ronde.

Coyle, Bourns en Sweetman klaren de klus

In de tweede ronde bracht Swail zijn paard Count Me In (v. Count Grannus) niet aan de start, maar ook zonder streepresultaat slaagden zijn teamgenoten er in om aan de leiding te blijven. Alle drie bleven foutloos, maar Sweetman kreeg wel 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding. Dat bracht hen op 5 strafpunten.

Mexico voorbij Australië

Team Australië kreeg er in de tweede ronde 13 strafpunten bij en werd daardoor voorbij gestreefd door Mexico. Het Mexicaanse team kreeg in de eerste ronde 12 strafpunten en moest daar na de tweede ronde 1 strafpunt bij optellen.

Uitslag.