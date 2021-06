Ierland wint Longines EEF-landenwedstrijd, Nederland duikelt naar plek 4

Ierland is vanmiddag gekroond tot winnaar van de Longines EEF Nations Cup op het CSIO3* bij het Peelbergen Equestrian Centre. In de tweede omloop maakte het team van chef d’equipe Michael Blake het verschil en hield Groot-Brittannië en Spanje achter zich. Met miniem verschil miste Team Oranje van vervangend bondscoach Luc Steeghs het podium.

Kim Emmen was bij haar debuut in een Oranje jasje de ster van het team. De in België wonende amazone zette met Jack van het Dennehof (v. Toulon) een tussentijdse kroon op haar geweldige seizoen door overtuigend dubbel nul te blijven. Jack Ansems met Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL) en Wout Jan van der Schans en A S Bombay (v. Diamant de Semilly) hielden de lei in de eerste ronde ook op nul, maar in de tweede manche verlieten de heren de piste respectievelijk met vier en vijf strafpunten. Gerben Morsink en Navarone Z (v. Nabab de Reve) hadden vandaag het geluk niet aan hun zijde. In de eerste manche weigerde Navarone Z op de steil sprong na de sloot. En ook in de tweede omloop kon de combinatie de nul niet vasthouden.

Spannende tweede omloop

Na afloop van de eerste omloop was Nederland met drie nul rondes nog wel goed op koers voor een medaille. Echt spannend werd de eerste EEF-landenwedstrijd op Kronenbergse bodem in de tweede ronde, nadat parcoursbouwer Louis Konickx en zijn team enkele hindernissen iets verhoogd had. In deze ronde werd het kaf van het koren gescheiden en de Ieren zien hoe sterk ze zijn.

Ierse hegemonie

De in Limburg woonachtige Ier Alexander Butler met Athene en landgenoten Eoin Gallagher met Faltic HB, Eoin McMahon met Chacra hielden gedrieën in beide omlopen de teller op nul. De niet foutloze rondes van David Simpson met Foudre F werden gebruikt als wegstreep resultaat. “Het zijn vier sterke ruiters en vier goede paarden. Het is een eer om hun bondscoach te zijn”, zei Michael Blake na afloop.

Dure tijdfout

Tot de laatste TeamNL-ruiter, Wout-Jan van der Schans, had Nederland nog kans op een podiumplaats. Als laatste opgesteld wegens zijn ervaring, maar met een relatief onervaren maar geweldig springend paard, A S Bombay, kwam de routinier niet in de flow die hij in de eerste omloop wel had. “Wout-Jan’s paard is heel voorzichtig en hij tikte hindernis twee licht aan. Daarna raakte hij iets nerveus. Het originele plan om hier een daar een galopsprong minder te rijden. Dat heeft Wout-Jan nog goed voor elkaar gekregen, maar door de spanning kregen ze helaas een pechfout verderop in het parcours en bleven ze net niet binnen de toegestane tijd”, legt de vervangend bondscoach uit.

Droomdebuut

Eén strafpunt voor tijdsoverschrijding betekende de vierde plek voor het team onder leiding van Luc Steeghs, die de in St Gallen actieve bondscoach Rob Ehrens verving. Steeghs gaat verder: “We hadden buiten Wout-Jan enkel ruiters de geen of weinig ervaring hadden met het rijden van senioren landenwedstrijden. Voor Kim Emmen was het zelfs een debuut. Een droomdebuut kan ik wel zeggen. Zij heeft laten zien dat ze heel goed kan presteren onder druk. En we hebben maar weer eens gezien dat het verschil in de details zit. In dit geval een tijdfout die ons van het podium afhoudt.”

Zilver en brons

Net als de Nederlanders, hielden de Britten en de Spanjaarden de lei in de tweede ronde niet schoon. Beide landen kwamen uit op 8 strafpunten, de snellere tijd deed de Britten op plaats twee belanden. Frankrijk eindigde als vijfde, gevolgd door Argentinië, Zweden en Noorwegen.

Klik hier voor de uitslagenlijst.

Bron: Persbericht/Horses.nl