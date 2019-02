Jong Mexicaans team wint Nations Cup Palm Beach

Onder begeleiding van chef d'equipe Stanny van Paesschen won Mexico op de Palm Beach Masters de FEI Nations Cup springen. Israël werd tweede, de Verenigde Staten sloten als derde aan. Het Ierse team eindigde met de vierde plek net naast het podium.

Het Mexicaanse team bestond uit vier ruiters, allen jonger dan dertig jaar: Fernando Martinez Sommer, Eugenio Garza Perez, Juan Jose Zendejas Salgado en Manuel Gonzalez Dufrane. Garza Perez hield met de eerder door Jos Verlooy gereden Victer Finn DH Z (v. Va Vite) in beide omlopen de lei schoon. Dat lukte Gonzalez Dufrane met Hortensia van de Leeuwerk (v. Corland) ook. Martinez Sommer liep met de door Annelies Bakker uit Heerde gefokte KWPN-ruin Cor Bakker (v. Colandro) in beide omlopen vier strafpunten op. Zendejas Salgado sprong met Tino la Chapelle (v. Mylord Carthago) de eerste ronde foutloos, in de tweede noteerden ze het wegstreepresultaat van 8 strafpunten.

Bluman dubbel foutloos

Voor Israël bleef alleen Daniel Bluman met Ladriano Z (Lawito) beide omlopen foutloos. De rest van het team bestond uit Ilan Ferder met J’adore van het Klinkhof (5 en 8), Ashlee Bond met Chela LS (4 en 0) en Danielle Goldstein met Lizziemary (8 en 0).

Thuisrijders teveel fouten

Het Amerikaanse team bestond vooral uit routiniers maar die liepen teveel fouten op: Beezie Madden met Breitling LS (0 en 4), Lucy Deslauriers met Hester (8 en 0), Laura Kraut met Confu (4 en 0) en McLain Ward met HH Azur (4 en 4). Daardoor eindigden de thuisrijders op de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl