Knokke Hippique brengt Nations Cup terug

Van 22 juni tot en met 10 juli 2022 prijkt de zevende editie van Knokke Hippique op de internationale springkalender. En dit jaar belooft een extra speciale editie te worden. De organisatie is trots te mogen aankondigen dat zij een landenwedstrijd aan het programma hebben toegevoegd. Na enkele jaren van afwezigheid staat er wederom een Nations Cup op de Belgische springkalender, die voor het eerst plaats zal vinden in Knokke- Heist. Het evenement start met het tweeweekse Summer Circuit en eindigt met een derde en laatste showweek, waarin zowel de landenwedstrijd als de 5-sterren Rolex Grote Prijs verreden worden.

De organisatie van Knokke Hippique, met Stephan Conter op de bres, is al een paar jaar ijverig bezig om een Nations Cup evenement terug naar België te halen. De laatste landenwedstrijd op Belgische grond dateert uit 2017 bij Jumping Lummen. Het gebrek aan een Nations Cup in een gerenommeerd paardenland als België was voor Conter en zijn team niet acceptabel.

Legendarische groep

Dankzij de inspanningen van de organisatie en de Belgische federatie is België in 2022 een landenwedstrijd rijker! Knokke Hippique voegt zich zodoende bij een legendarische groep Rolex evenementen met Nations Cup, zoals CHIO Aachen, Spruce Meadow Masters, CSIO5* Rome en Jumping International de La Baule.

Bron: Persbericht