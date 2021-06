Koen Vereecke wint 1.50m

Zaterdag won Koen Vereecke met Donna van de Windeweg Z (v. Diamant de Semilly) het 1.50m. Vereecke stuurde de merrie in 33,85 seconden foutloos over de finish.

Niet heel veel langzamer was Marlon Módolo Zanotelli. Hij reed Golia (v. Bustique) ook foutloos in 34,04 seconden over de eindstreep. Plek drie was voor Victoria Gulliksen met David Guetta (v. Zento). Zij finishten in 35,02 seconden. De vierde plaats was voor een Nederlandse ruiter. Daar stond Patrick Lemmen met Full Option van ’t Zand (v. Flamingo K).

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses.nl