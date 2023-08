Landenwedstrijd Dublin op soevereine wijze gewonnen door Zwitserland, Nederland zesde

In Dublin was er tegen de Zwitsers vandaag geen kruid opgewassen. Met niet één gemaakte springfout bleven de Alpenbewoners het voor thuispubliek rijdende Ierste team drie springfouten achter zich. De Mexicanen wisten in de tweede manche optimaal te genieten van de steken die anderen lieten vallen en pakten zo de derde plaats..

12 hindernissen met een hoogte van 1.60m kregen de deelnemers voorgeschoteld vanmiddag. De tijd bleek deze keer geen probleem en was zeker niet te krap daar er geen strafpunten voor tijd werden genoteerd, tenzij er een volte was gedraaid of een paard had geweigerd.

Nederland trapt af

Het team dat Jos Lansink opgesteld had in Dublin was een mix van ervaren ruiters en ruiters die ervaring moesten opdoen. Leopold van Asten heeft alles al meegemaakt en was de man met de meeste ervaring op dit niveau. Ook Kevin Jochems is geen onbekende in Dublin want in 2018 schreef hij met Captain Cooper (v.Namelus R) daar de Grote Prijs op zijn naam. Loewie Joppen heeft niet de ervaring op dit niveau die van Asten en Jochems hebben, maar is ook geen debutant meer op een CSIO5*. Dat geldt wel voor Bas Moerings die met Ipsthar (v.Denzel van het Meulenhof) zijn debuut maakt op een landenwedstrijd als deze.

Moerings was de eerste die voor Nederland de ring betrad. Al vlug kon je zien dat er toch wat spanning aanwezig was want waar Moerings normaal gesproken vrij ontspannen in de rondte rijdt zag je in deze eerste manche dat hij op enkele hindernissen net een beetje te groot zat waardoor de sprong wat vlakker werd. Ook was er niet de ontspanning naar de hindernissen toe die je graag zou zien, waardoor vlak voor de afzet het hoofd van Iphstar erg hoog was en dan is het een hele opgave om vanuit die positie voor een paard om toch de ronde boog te kunnen behouden.

Ondanks dat er een resultaat van 16 strafpunten stond op het scoreboard liet de hengst zien dat hij ook over deze hoogte kan springen. Hetzelfde geldt voor zijn ruiter, een paar wedstrijden als deze en ook hij zal dan weer rondrijden zoals hij doet in de proeven die een gaatje lager zijn en waar hij geen druk ervaart van het moeten presteren voor zijn teamgenoten.

Leopold van Asten

Voor Leopold van Asten was de druk wel aardig weg toen hij met VDL Groep Iron Z (v.Charisma Z) als derde Nederlander aan zijn parcours begon. Van Asten wist uiteraard dat Loewie Joppen met Havel van de Wolfsakker Z (v.Libero H) twee springfouten had gemaakt en dat de kans dat Nederland nog voor de hoofdprijs kon strijden daardoor wel erg klein was geworden. Het koppel was een heel eind op weg om foutloos te blijven maar op de een na laatste hindernis kwam de schimmel net iets te dicht onder de steilsprong met een waterbak eronder waardoor jammerlijk toch de fout kwam. Desondanks een goed resultaat in een parcours waar veel fouten gemaakt werden en waarin er na de eerste manche maar acht combinaties waren die dat foutloos deden.

Kevin Jochems zou Nederland een hele goede dienst hebben kunnen bewijzen als hij een nul zou kunnen toevoegen aan het totaal maar helaas mocht het niet zo zijn. La Costa (v.Gitano van Berkenbroeck) had negen hindernissen foutloos overwonnen maar in de diesprong werden zowel het tweede als derde element naar beneden gesprongen waardoor de score voor Jochems op acht kwam en die van het team op 20, waarmee het op de laatste plaats van het tussenklassement kwam te staan. Het siert Jochems dat hij opstond en vocht met alles dat hij in zich had om de nul te behouden. Die vechtlust werd beloond want het lukte Jochems inderdaad om de fouten die hij in de eerste manche opliep, in de tweede te vermijden en zo in ieder gaval Nederland van de hatelijke laatste plaats te halen.

Zwitserland als enige zonder fouten

Het Zwitsers team nam na de eerste manche de leiding in de wedstrijd door drie keer een foutloos parcours te noteren. Daarmee namen de Zwitsers een flink voorschot op de eindoverwinning want Ierland, Frankrijk en Engeland stonden gedeeld tweede met een score van acht strafpunten en dat was een behoorlijk gat. België en Spanje volgden met 12 strafpunten voor Mexico dat een totaal van 16 strafpunten noteerde.

Bas Moerings revancheert zich

Bas Moerings had lering getrokken uit zijn eerste ronde en reed de tweede manche weer zoals we hem kennen, met vertrouwen, aanvallend en niet bang voor de fout. Op de driesprong misschien opnieuw wat plat erin maar niemand die erover klaagde want ook die klus klaarden Ipsthar en Bas Moerings zonder problemen. Dat geeft een stuk fijner gevoel richting de Grote Prijs zondag dan weer een rit met een paar afworpen. Ook Loewie Joppen wist zijn score uit de eerste omloop te verbeteren. Het is dat zijn paard op een oxer zo hoog opsprong dat die de breedte net niet meer gehaald kreeg waardoor de grote bruine met het achterbeen de balk uit de lepels tikte. De manier waarop Joppen en zijn paard rond gingen had een foutloos resultaat verdiend.

Bas Moerings wint met Ipsthar CSI Twente 2022. Foto: Ashley Claus.

Als Leopold van Asten op dezelfde voet door zou gaan als zijn twee teamgenoten en zijn resultaat uit de eerste ronde zou verbeteren dan kon er een nul bijgeschreven worden. VDL Groep Iron Z sprong met overmacht maar toch viel de voorste balk van de uitsprong van de driesprong in het gras en was vier strafpunten het resultaat. Voor van Asten derhalve twee puike rondjes waarmee hij bevestigt dat hij in de schimmel een paard heeft dat op het hoogste niveau mee kan gaan doen. Als je een parcours springt met een fout kun je dat ook zonder fouten, dat is vaak een kwestie van zit het mee of zit het tegen.

Voor kevin Jochems was er veel aan gelegen om zich te revancheren voor de twee fouten uit de eerste manche want als hij een beetje bovenaan op het lijstje van de bondscoach wil blijven staan dan zal hij toch een keer moeten gaan leveren. Met de kwaliteit die Jochems heeft moet hij een grotere steunpilaar gaan worden van de teams waarin hij rijdt. Wat in deze landenwedstrijd in ieder geval zeker was was dat het maximaal haalbare nog een zevende plaats was, mits Jochems geen fout zou maken.

Ineens gebeurde de gekste dingen

Tussen de Nederlands door brak er plots een periode aan waarin de ene onverachte gebeurtenis zich met de ander afwisselde. Een Spaanse amazone die ineens haar paard niet meer over de sloot kreeg, de Engelsen die van de tweede naar de laatste plaats zakten omdat Samuel Hutton van zijn paard viel en daardoor werd uitgesloten en bij de Belgen was het Yves Vanderhasselt die zijn paard terugtrok voor de tweede ronde waardoor plots het veld danig ondersteboven werd gezet. Het was zelfs zo dat als Jerome Guery een fout zou maken Nederland ook de Belgen voorbij zou gaan en op de vijfde plaats zou eindigen. Dat kwam doordat voor Spanje Sergio Alvares Moya vier afworpen liet noteren en het Spaans team daardoor op 28 strafpunten kwam. Net zoveel als de Engelsen en vier meer dan de Nederlanders.

Maar zo ver liet Guery het niet komen en zijn foutloze ronde zorgde ervoor dat de Belgen met 21 strapunten de Nederlanders net voor bleven.

Zwitsers uurwerk

Je kon er de klok op gelijkzetten dat de Zwitsers hun voorsprong uit de eerste ronde niet meer zouden inleveren. Als een Zwitsers uurwerk denderde de trein door en hielden de Zwitsers ook in de tweede manche de lei geheel schoon. Daarmee werd het team op soeverein wijze winnaar van deze edit van de FEI Landenwedstrijd van Dublin. Voor de Ieren had het daarom geen nut meer dat hun vierde deelnemer nog zou starten want Zwitserland was niet meer in te halen voor ze en Ierland zelf was al zeker van de tweede plaats voor Mexico dat verrassend de derde positie bezette.

Uitslag