Luc Steegs over Wierden: ‘Ik heb goede hoop’

Aankomende week wordt de FEI Nation Cups Youth verreden in Wierden. De bondscoaches Edwin Hoogenraat en Luc Steeghs blikken vooruit. “Van de week hebben we een gezamenlijke training gedaan en dat zag er goed uit. Ze reden naar mijn zin”, vertelt Edwin Hoogenraat, die de ponyruiters en Children onder zijn hoede heeft.

“Voor het ponyteam stel ik alle kaderleden op: Mart IJland, Lily Engelsman, Pam Nieuwenhuis, Liv Huijbregts en Cheyenne Meijers. Wie vijfde man wordt, oftewel reserve, beslis ik na hun eerste ronde op woensdag.”

Topdrie NK Children

Aangewezen voor het Children team zijn de topdrie van het NK Children: Emma Bocken, Hilde Veenstra en Jorinde Dolfijn, aangevuld met Finn Boerekamp en Wesley de Boer. “Ruiters en amazones die allemaal met goed paardrijden bezig zijn, echt fijn om mee te werken. Ze hebben goed gepresteerd op het NK in Mierlo. Wierden wordt alweer de vierde landenwedstrijd van het seizoen. In Italië wonnen de pony’s. De Children waren daar tweede, net als in Frankrijk. We gaan weer een goede poging wagen. Als het een beetje wil meezitten, kunnen we een heel eind komen. Ik heb er heel veel vertrouwen in”, aldus Edwin Hoogenraat.

Goede hoop

Met een landenwedstrijd in eigen land probeert ook bondscoach Luc Steeghs elk jaar uit te pakken met een zo sterk mogelijk junioren en young riders team. Vorig jaar wonnen de young riders de Nations Cup. “Ik heb goede hoop. In beide teams heb ik de Nederlands kampioen opgesteld. De anderen hebben ook al bewezen dat ze er moeten staan op het moment dat het belangrijk is”, vertelt hij. Luc Steeghs niet specifiek een ‘vijfde man’ aangewezen. “Het team staat vast. Deze ruiters moeten de kans krijgen om een landenwedstrijd te rijden, ook al rijden ze op de openingsdag niet de beste proef.”

Junioren

Voor het juniorenteam zijn Nederlands kampioen Elize van de Mheen, reservekampioen Gerrit Veenstra, Elike Morsink (8e op NK) en Skye Morssinkhof opgesteld. Bij de Young Riders treden Nederlands kampioen Lars Kersten, Bas Moerings (3e op NK), Lars Kuster (4e op NK) en Sanne Thijssen (6e op NK) aan.

Young Riders

“Bij de Young Riders was ik er snel uit, bij de junioren probeer ik erop te letten wie er in de kopgroep vormbehoud toont. In Lamprechtshausen waren de prestaties wat wisselend, maar wonnen we wel. Ruiters die lager in het klassement stonden op het NK, zoals Niels Bulthuis en Beau Schuttelaar, kwamen daar sterk voor de dag. Veronique Morsink hoort ook in het topklassement, maar heeft al een landenwedstrijd gereden. Ik kijk uit naar de verrichtingen van het team dat ik nu opgesteld heb.”

Bron: Persbericht