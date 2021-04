Nations Cup overwinningen voor young riders én Children

Op het internationale jeugdconcours in Lamprechtshausen (Oostenrijk) hebben zowel de Nederlandse Children als de young riders vandaag hun landenwedstijden gewonnen. Een mooi succes aan het begin van het seizoen voor de teams van bondscoaches Edwin Hoogenraat (Children) en Luc Steeghs (young riders).

“Onze laatste ruiter hoefde in de tweede manche niet eens meer te rijden”, vertelt Edwin Hoogenraat vanuit Lamprechtshausen. “Ik ben blij met het resultaat. In de eerste omloop reden ze sterk en ook in de tweede ronde is er goed gereden. Ze kunnen de rijderij steeds beter vasthouden en het systeem goed volhouden. Deze groep ruiters is al redelijk ver voor hun leeftijd.”

Vier strafpunten

Het Children-team kwam uit de eerste manche met slechts vier strafpunten en voegde daar in de tweede niets aan toe. Hongarije en Italië deelden de tweede plaats met acht strafpunten. Zwitserland, Duitsland en Polen volgden in de uitslag. “Yfke Priem, Britt Schaper en Jersey Kuijpers vormen al langer dan een jaar een combinatie met hun paard. Yoni van Santvoort startte Esprit, een paard dat ze pas negen dagen geleden te rijden kreeg. Hoogenraat: “Hij sprong op de eerste dag zo goed dat ik hem met Yoni in het team heb opgenomen. Ze sprongen beide manches foutloos, dus dat was een goed besluit. Maar het is ook we wel een bijzondere prestatie van Yoni.”

Young Riders

Het team Young Riders bestaande uit Mans Thijssen met Hello (v. Amber Gambler) (0 – 0), Niels Kersten op Famous H (v. Diarado) (0 – 9), Mel Thijssen en Gaudi (v. Lexicon) (4 – 0 ) en Hyke Voorn met Camaxima (v. Camax L) (4 – 4) won de landenwedstrijd met een totaal van 8 strafpunten. Italië, Oostenrijk en Hongarije volgden.

‘Aan de maat’

“De parcoursen waren netjes aan de maat en er werd technisch wel wat gevraagd van de ruiters. De ring heeft een trapeziumvorm en dat is al lastig genoeg”, vertelt Luc Steeghs. “De ruiters reden sterk. Ze streden met het mes tussen de tanden en dan kan je ook iets afdwingen. Mooi dat het dan ook lukt. Mel, Mans en Niels hebben al veel internationale ervaring en waren de laatste weken al goed op dreef in Gorla Minore in Italië. Hyke Voorn heb ik onlangs op de scoutingsdag ontdekt. Die had nog nooit zo hoog gereden. Ze is twee weken geleden in Opglabbeek geweest en nu rijdt ze in beide ronden met slechts één springfout. Hyke trok zich echt op aan haar teamgenoten.”

Uitslag Children

Uitslag young riders

Bron: KNHS / Horses.nl